Autotransporter kippt auf A9 um: Fahrer eingeklemmt

DÜRRENHEMBACH - Ein Autotransporter ist am späten Dienstagnachmittag auf der A9 zwischen Allersberg und Feucht umgekippt. Der Fahrer wurde im Führerhaus eingeklemmt und kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die Rettungskräfte sind mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Der Autotransporter geriet laut Polizei gegen 17 Uhr zwischen der Anschlussstelle Allersberg und dem Dreieck Nürnberg/Feucht aus noch ungeklärter Ursache in das Bankett der Fahrbahn. Dabei verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Gespann. Zugmaschine und Anhänger lösten sich voneinander, kippten zur Seite und überschlugen sich.

Beide Gespannteile kamen anschließend auf der rechten Fahrbahnhälfte zum Liegen. Der Lkw-Fahrer wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste von Einsatzkräften der Feuerwehr befreit werden. Er kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Nach ersten Einschätzung eines Notarztes bestand für den Mann allerdings keine Lebensgefahr.

Bei dem Unfall verlor der Autotransporter insgesamt vier der acht geladenen Gebrauchtwagen unterschiedlicher Hersteller. Diese lagen anschließend im Grünstreifen neben der Fahrbahn. Die Zugmaschine, der Transportanhänger sowie alle geladenen Fahrzeuge wurden total beschädigt. Nach ersten Schätzungen der Polizei liegt der entstandene Sachschaden bei mindestens 150.000 Euro beziffert.

Beamte der Verkehrspolizei Feucht mussten die Autobahn A9 in Fahrtrichtung Berlin für die Dauer der Unfallaufnahme komplett sperren. Ein entsprechender Rückstau von mehreren Kilometern Länge war die Folge.

Seit 19.45 Uhr wird der Verkehr auf dem linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die weiteren Bergungsmaßnahmen werden sich laut Polizei voraussichtlich noch bis in die späten Abendstunden hinziehen.

