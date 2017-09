Autounfall in Eckersmühlen mit zwei Verletzten

An den beiden beteiligten Autos entstand ein Schaden von rund 15.000 Euro - vor 20 Minuten

ROTH - Gescheppert hat es am Donnerstagnachmittag in Eckersmühlen. Ein Nürnberger kollidierte mit einem entgegenkommenden Wagen. Wer den Unfall verursacht hat, steht noch nicht fest.

An der abknickenden Vorfahrtsstraße am Schulhaus in Eckersmühlen hat sich ein Unfall ereignet, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 56-Jähriger aus Nürnberg fuhr mit seinem Golf aus der Ortsmitte kommend von der Grimmstraße in die Wernsbacher Straße ein und war nach Polizeiangaben trotz starken Regens "recht flott unterwegs".

Genau in der Kurve kam ihm ein Mercedes samt Anhänger mit einem 42-Jährigen am Steuer entgegen. Die beiden Autos kollidierten. Ob der Mercedes die Kurve geschnitten hat oder der VW zu schnell war wird noch ermittelt.

Der Mercedesfahrer wurde mit Prellungen zur Behandlung in die Rother Kreisklinik gebracht, der Mann aus Nürnberg wollte sich selbstständig wegen einer Schnittwunde zum Arzt begeben. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt, der Sachschaden beläuft sich auf 15.000 Euro.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.