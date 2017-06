Awo Roth: Tadelloses Zeugnis für Schuldnerberater

ROTH/SCHWABACH - Es klingt paradox: Die Awo-Schuldnerberatungsstellen in Roth und Schwabach führen ein Jahr lang eine Klientenbefragung durch, um Verbesserungsmöglichkeiten für ihre Beratungsqualität zu finden und bekommen ein tadelloses Zeugnis ausgestellt, das wenig Spielraum für Veränderungen lässt.

Bekommt ein tadelloses Zeugnis für die Beratung: Awo-Schuldnerberater Wolfgang Hunner. © Foto: oh



"Wir tun uns tatsächlich schwer, Verbesserungspotenziale aus den Ergebnissen zu lesen, sondern fühlen uns vielmehr in unserer Arbeit bestätigt", so das erfreuliche Fazit des Einrichtungsleiters Wolfgang Hunner.

Mittels eines anonymisierten Fragebogens wurde im Anschluss an die Erstberatung die Zufriedenheit mit dem Gesprächsverlauf, aber auch die Erreichbarkeit der beiden Beratungsstellen abgefragt.

Aus der Sicht der beiden Schuldnerberater Sabine Albuscheit und Wolfgang Hunner war es auch eine entscheidende Frage, ob sich durch das erstmalige Treffen ein Perspektivwechsel bei dem Betroffenen einstellte. Rund 86 Prozent der Befragten bejahten dies. "Wir wollen die Schuldner aus einer passiven, abwartenden und zum Teil hilflosen Haltung mental dazu befähigen, ihr Schicksal und vor allem ihre Schulden selbst in die Hand zu nehmen."

Der Befragungszeitpunkt unmittelbar nach der Erstberatung kam nicht von ungefähr. "Bei 169 unserer 320 im Jahr 2016 durchgeführten Beratungsgesprächen blieb es beim Erstgespräch", erklärt die Schwabacher Beraterin Sabine Albuscheit den hohen Stellenwert der ersten persönlichen Begegnung. So stünden dabei ein Kassensturz über die Höhe der Verbindlichkeiten, regelmäßige Ausgabeposten und Einnahmen sowie das Aufzeigen möglicher Auswege aus der Schuldenfalle im Mittelpunkt.

"Mit dem notwendigen Überblick über die eigene Situation und der Erörterung von Lösungswegen und rechtlichen Hintergründen können unsere Klienten ihren Gläubigern gegenüber gestärkt auftreten", betont die Beraterin.

Sorge bereitet den beiden Beratern die steigende Zahl älterer Beratungssuchender. "Wir spüren einen Anstieg der Altersarmut auch in unserer Region", so Hunner. Dieser zeige sich auch in der Beratungsstatistik der vergangenen Jahre. Betrug der Anteil an Hilfe suchenden Rentnern noch rund fünf Prozent, stieg er im vergangenen Jahr auf über 16 Prozent. Als Hauptursachen für eine Überschuldung führt Albuscheit Scheidungen, Unterhaltsverpflichtungen und Arbeitslosigkeit an. Immer größer werde aber auch der Anteil an Menschen mit Migrationshintergründen, die aufgrund von Sprachverträgen in Knebel-Handyverträge rutschen.

Auf den Ergebnissen ausruhen werden sich die beiden Schuldnerberatungsstellen nicht. So schließt direkt eine zweite Befragung im fortgeschrittenen Beratungsstadium an, bei der die konkreten Inhalte der Beratung im verstärkten Fokus stehen sollen.