B2 bei Roth: Deutlich zu schnell am Messgerät vorbei

Zehn Prozent der Fahrer waren auf der Bundesstraße zu flott unterwegs

ROTH - Ein aus Sicht der Verkehrssicherheit eher nachdenklich stimmendes Resultat erbrachte eine neuerliche Geschwindigkeitskontrolle am Ausbauende der Bundesstraße 2 nahe Untersteinbach.

Die Verkehrspolizei hatte am Mittwochvormittag ihre Messgeräte über einige Stunden hinweg an der dort nicht ganz ungefährlichen Fahrbahnverengung aufgestellt gehabt. Von gut 1500 überprüften Fahrzeugen war zwar die überwiegende Masse im Rahmen der erlaubten 80 Stundenkilometer unterwegs, gleichwohl waren aber auch gut 150 Fahrer und Fahrerinnen zu flott an der Messstelle vorbeigebraust.

30 von ihnen haben sich mit ihrer rasanten Fahrweise neben einer Geldbuße auch noch einen Punkteeintrag in Flensburg eingehandelt. Für sieben weitere heißt es demnächst sogar, vorübergehend das Steuer anderen zu überlassen, waren sie doch alle um 40 Stundenkilometer und mehr zu schnell gefahren. Ihr trauriger Spitzenreiter hatte am Messpunkt immerhin gut 70 Prozent zu viel auf dem Tacho.

rhv

