Baby im eigenwilligen Auto eingesperrt

ROTH - Einen größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr verursachte am frühen Dienstagabend ein auf einem Parkplatz in Roth eigenwillig agierendes Auto, in das ein Säugling eingesperrt war.

Eine 26-Jährige hatte ihren Kleinwagen am Ostring gerade eingeparkt, war ausgestiegen und wollte die Beifahrertür von außen öffnen. Bis sie um das Fahrzeug herumkam, hatte sich ihr Auto allerdings trotz des steckenden Zündschlüssels selbsttätig verriegelt — im Wagen lag noch der wenige Wochen alte Säugling der Frau.

In Absprache zwischen den Rother Floriansjüngern und der Polizei wurde, schon um nicht unnötig viel Schaden anzurichten, mit einem Nothammer eine größere Dreiecksscheibe im Fondbereich eingeschlagen. Unter akrobatischen Verrenkungen schlüpfte eine junge Polizeibeamtin durch die kleine Öffnung, um dann von innen den zweitürigen Kleinwagen zu öffnen.

Selig geschlafen

So konnte die besorgte Mutter ihr Kind wieder glücklich in die Arme schließen. Selig schlafend hatte das Baby die Rettungsaktion um sich herum zum Glück gar nicht mitbekommen.

Die Rother Feuerwehr verschloss provisorisch noch das demolierte Fenster, um wenigstens eine trockene und durchzugsfreie Heimfahrt zu ermöglichen. Die Frau hat bereits angekündigt, umgehend eine Vertragswerkstatt aufzusuchen und sich dort keinesfalls lobend zur Technik ihres Kleinwagens einzulassen.

