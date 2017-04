Bahnhof Roth: Sturzbetrunken Helfer angegriffen

17-Jähriger fand nicht mehr nach Hause, aber viele unflätige Worte - vor 24 Minuten

ROTH - Sturzbetrunken und dann auch noch aggressiv. So präsentierte sich ein 17-jähriger Rother der Polizei, die dem jungen Mann eigentlich nur unter die Arme greifen wollte...

Am späteren Donnerstagabend rief ein besorgter Bürger bei der Rother Polizeiinspektion an, weil er am Bahnhof auf einen sturzbetrunkenen Jugendlichen getroffen sei, der wohl kaum mehr in der Lage wäre, selbstständig nach Hause zu finden. So berichtete der Anrufer.

Die Beamten, die daraufhin am Bahnhof die Lage checken sollten, wurden von dem jungen Mann mit unflätigsten Ausdrücken und keineswegs salonfähigen Gesten "begrüßt". Damit aber nicht genug. Der offensichtlich Angetrunkene gebärdete sich ausgesprochen aggressiv und versuchte sogar, auf die Polizisten einzuprügeln.

Um sich vor den tätlichen Attacken zu des 17-jährigen Rothers zu schützen, blieb den Ordnungshütern letztlich nichts anderes übrig, als den Burschen zu fesseln. Wegen einer hochgradigen Alkoholisierung wurde er anschließend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus transportiert, wo ein erster Test gute zweieinhalb Promille im Blut bestätigte.

Der junge Mann musste sich anschließend noch einer Blutentnahme unterziehen, ehe er in die Obhut seiner zwischenzeitlich verständigten Mutter gegeben wurde. In strafrechtlicher Hinsicht wird sein Handeln jetzt unter den Aspekten Beleidigung, versuchte Körperverletzung und Widerstand geprüft.

