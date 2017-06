Bahnstörung: Ab Freitag wieder beide Gleise befahrbar

Baum beschädigt Oberleitung auf 850 m Länge - vor 1 Stunde

ROTH - ROTH – Der Baum, der am Mittwoch an der Bahnstrecke zwischen Roth und Georgensgmünd in die Oberleitung gekracht ist, hat erheblichen Schaden angerichtet.

Wie die Pressestelle der Bahn jetzt mitgeteilt hat, müssen 850 Meter Leitung und einige verbogene Ausleger repariert werden. Der Turmtriebwagen, von dem aus das geschieht, blockiert ein Gleis.



Die Arbeiten sollen Donnerstagnacht abgeschlossen sein. Am Freitag soll der Fahrbetrieb wieder in beiden Richtungen möglich sein.