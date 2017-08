Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

NN-Wanderreporter: Kurt Heidingsfelder zuhause bei einer Clublegende Tag acht hält für den NN-Wanderreporter einige Höhepunkte im bereit: Noch in Roth darf Kurt Heidingsfelder einen Blick in die vier Wände der Club-Legende Heini Müller werfen. Am Etappenziel des heutigen Tages wartet das bekannte Hilpoltsteiner Burgfest inklusive Feuerwerk.

NN-Wanderreporter auf den Spuren eines geheimen Fischweihers Auch am Sonntag hieß es für Kurt Heidingsfelder wieder: Weiter wandern! Nach einem Treffen mit dem Georgensgmünder Bürgermeister ging es weiter auf den Weg in Richtung Roth. Dort traf unser NN-Wanderreporter auf Angler, Verwirrende Zeichen und Verbindungsprobleme.

Illustre Gesellschaft zieht hinter dem Kärwabaum her Am Kirchweihsamstag ist in der Rezatgemeinde immer einiges geboten: Zuerst defiliert der Kärwaumzug durch den Ort, ehe der festlich geschmückte Baum dann an seinem Bestimmungsort für die kommenden Monate hinter dem Rathaus aufgestellt wird.