Bayerische Bierkönigin: Georgensgmünderin im Finale

Sieben Damen aus Bayern in der Endrunde - Entscheidung in München - vor 31 Minuten

GEORGENSGMÜND - Die Georgensgmünderin Johanna Merkenschlager steht in der Endrunde im Rennen um den Titel der Bayerischen Bierkönigin. Die 25-jährige Studentin ist aber nicht die einzige Fränkin im Finale.

Johanna Merkenschlager (ganz rechts) aus Georgensgmünd ist eine von sieben Finalistinnen bei der Wahl zur Bayerischen Bierkönigin. © Bayerischer Brauerbund



Johanna Merkenschlager (ganz rechts) aus Georgensgmünd ist eine von sieben Finalistinnen bei der Wahl zur Bayerischen Bierkönigin. Foto: Bayerischer Brauerbund



Der Bayerische Brauerbund hat am Donnerstag sieben Finalistinnen aus 126 Bewerberinnen zur Bayerischen Bierkönigin 2017/2018 ausgewählt. Sie stehen am 18. Mai in München im Finale auf der Bühne. Gleich drei von ihnen kommen aus Franken: Neben Johanna Merkenschlager aus Georgensgmünd sind auch Melanie Fraas aus Coburg und Latifah Wilson aus Aschaffenburg mit von der Partie. 24 Damen hat der Brauerbund zur Vorauswahl nach München eingeladen.

Die amtierende Bierkönigin 2016/2017: Sabine-Anna Ulrich aus Bürgstadt. © Bayerischer Brauerbund



Die Jury, bestehend aus Trachtendesignerin Elisa Berzaghi-Freymann, der Präsidentin des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes Angela Inselkammer, Moderatorin Karin Schubert, Stephan Johannes Reinhold von CeWeColor und Brauer-Präsident Georg Schneider, wählte am Donnerstag sieben der jungen Damen für das Finale aus.

Beim Finale am 18. Mai wird die Wahl derselben Jury ein Drittel der Stimmgewichtung ausmachen, die anderen beiden Drittel werden jeweils von einem Online-Voting und von den Zuschauern des Finales im Saal gebildet. Das Online-Voting zur Wahl der Bayerischen Bierkönigin 2017/2018 startet am 18. April um 12 Uhr.

cob