Becken wurde trocken gelegt

Instandhaltungsarbeiten am Main-Donau-Kanal: Schleusen sollen betriebssicher und leistungsfähig bleiben - vor 54 Minuten

HILPOLTSTEIN - Riesige Kräne dominieren das Bild an der Hilpoltsteiner Schleuse des Main-Donau-Kanals bei Altenhofen. Seit Donnerstag ist das Becken vor der Schleuse trocken gelegt. Dort werden wie auch an anderen Anlagen des Kanals bis Donnerstag, 6. April, umfangreiche Wartungs-, Inspektions- und Instandhaltungsarbeiten durchgeführt.

Mit einer 5,5 Meter hohen Wand wird das Wasser im Main-Donau-Kanal von der Schleuse Hilpoltstein ferngehalten. Die Schleuse wird in den nächsten Tagen gereinigt, auf schadhafte Stellen untersucht und dementsprechend saniert. Die Schifffahrt muss so lange ruhen. © Foto: Elke Bodendörfer



Mit einer 5,5 Meter hohen Wand wird das Wasser im Main-Donau-Kanal von der Schleuse Hilpoltstein ferngehalten. Die Schleuse wird in den nächsten Tagen gereinigt, auf schadhafte Stellen untersucht und dementsprechend saniert. Die Schifffahrt muss so lange ruhen. Foto: Foto: Elke Bodendörfer



Diese Arbeiten sind erforderlich, um die Schleusen und Kanalbrücken in einem betriebssicheren und leistungsfähigen Zustand zu erhalten. Ähnliche Instandhaltungsarbeiten werden zeitgleich an der gesamten Main-Donau-Wasserstraße durchgeführt. Die Schifffahrt auf der rund 760 Kilometer langen Verbindung, die wesentlicher Bestandteil des "nassen" Transeuropäischen Verkehrsnetzes (TEN) ist, ruht dann zwischen 17 und 21 Tagen.

Alle Maßnahmen unterliegen einem strengen und ambitionierten Terminplan. Die enge Terminierung ist notwendig, um die Binnenschifffahrt als kostengünstigen und umweltfreundlichen Verkehrsträger zeitlich so wenig wie möglich einzuschränken. Der Zeitraum der Sperre wurde daher mit dem Binnenschifffahrtsgewerbe bereits vor zwei Jahren abgestimmt, sodass sich die Binnenschifffahrt und die Häfen langfristig auf diese Einschränkung einstellen konnten.

Im Amtsbereich des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Nürnberg (WSA) werden im Zeitraum der Schleusensperre Inspektions-, Wartungs- und Unterhaltungsmaßnahmen an allen 16 Schleusen und zwei Kanalbrücken des 171 Kilometer langen Main-Donau-Kanals von Bamberg bis Kelheim durchgeführt.

In Hilpoltstein finden an der höchst gelegenen Schleuse Deutschlands vor allem eine Bauwerksinspektion sowie umfangreiche Instandsetzungsarbeiten statt. Gestern wurde eine fünfeinhalb Meter hohe Revisionswand eingebaut und 125 000 Kubikmeter Wasser abgelassen. Auf dem Boden liegt nun dicker Schlamm und Unrat. Sogar ein Fahrrad kam zum Vorschein. Wenn dies alles beseitigt ist, kann die Inspektion und Wartung beginnen. Bis 6. April soll alles fertig sein. Dann soll der Verkehr auf der gesamten Main-Donau-Wasserstraße wieder freigegeben werden. Die erforderlichen Instandsetzungen umfassen ein breites Spektrum an Gewerken und Arbeiten aus den Bereichen Stahl- und Stahlwasserbau, Beton- und Massivbau, Maschinenbau sowie Nachrichten- und Elektrotechnik. Darüber hinaus sind weitere Spezialisten wie Taucher und Vermesser im Einsatz. Unterstützt und zum Teil erst ermöglicht werden die Arbeiten durch den Einsatz einer Vielzahl an Autokränen und Spezialarbeitsschiffen des WSA Nürnberg und anderer Wasserstraßen- und Schifffahrtsämter aus dem gesamten Bundesgebiet.

Die seit Monaten geplanten Arbeiten mit einem Auftragsvolumen von rund 2,2 Millionen Euro werden mit 220 eigenen Ingenieuren, Technikern und Facharbeitern sowie rund 70 Firmen mit nochmals fast 150 Mitarbeitern durchgeführt.

hiz