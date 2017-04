Bedarf aktuell gedeckt

Ladesäulennetz für E-Autos in Region gut ausgebaut - vor 25 Minuten

LANDKREIS ROTH - Im Landkreis ist die Anzahl der Elektrofahrzeuge in den vergangenen Jahren stark gestiegen. In Roth soll eine zusätzliche Ladestation aufgebaut werden, und auch in der Region ist das Ladesäulennetz gut ausgebaut und weitestgehend kostenlos. Doch der Anteil der E-Autos an der Gesamtzahl ist noch immer gering.

Strom zapfen für E-Autos ist momentan kein Problem. In mehreren Kommunen gibt es Ladestationen, alleine im Hilpoltsteiner Gewerbegebiet an der Autobahn gibt es zehn — sechs davon nur für die Automarke Tesla. © Foto: Laura Assenbaum



Strom zapfen für E-Autos ist momentan kein Problem. In mehreren Kommunen gibt es Ladestationen, alleine im Hilpoltsteiner Gewerbegebiet an der Autobahn gibt es zehn — sechs davon nur für die Automarke Tesla. Foto: Foto: Laura Assenbaum



Im Moment gibt es zwei Ladestationen in Roth: Am Freibad und an den Stadtwerken können E-Autos kostenlos "tanken". "Die beiden Säulen sind aber bereits 2011 aufgebaut worden und nicht besonders leistungsfähig", erklärt der Werksleiter der Stadtwerke Martin Kuhlhüser.

Am Willy-Supf-Platz soll Mitte des Jahres eine weitere Ladestation für Elektroautos gebaut werden. Der Antrag auf staatliche Förderung läuft laut Kuhlhüser bereits. "Mit 22 Kilowatt Wechselstrom ist sie leistungsfähiger und verkürzt somit die Ladezeit, außerdem könnten dort zwei Fahrzeuge gleichzeitig laden", sagt Kuhlhüser.

Nutzer von Elektrotankstellen hätten häufig mit unterschiedlichen Steckern und Bezahlsystemen zu kämpfen, weiß Kuhlhüser. Der "Ladeverbund Franken+" sorge, bei allen von ihm betriebenen Elektrotankstellen, für ein einheitliches System und Preisstabilität. Deshalb habe man sich entschieden, dem Verbund beizutreten, so Kuhlhüser.

"Wie gut die bestehenden Zapfstellen ausgelastet sind, ist schwer zu sagen. Dadurch, dass sie kostenlos sind, lässt sich die Nutzung nicht messen. Die neue Ladestation ist kostenpflichtig, deshalb können wir dann überprüfen, wie stark sie genutzt wird. Wenn die Nachfrage da ist, werden wir über einen weiteren Ausbau nachdenken."

Auch Hilpoltstein ist gut ausgestattet: Dort gibt es zwei doppelte Stationen. Sie befinden sich auf dem Parkplatz vor dem Feuerwehrhaus und in der Talstraße. Größtenteils wurden diese von der Stadt finanziert und werden vom Stromanbieter N-Ergie betrieben. Für die Nutzer sind sie kostenlos.

Im Hilpoltsteiner Gewerbegebiet an der Autobahn gibt es zehn weitere Zapfsäulen, sechs davon nur für die Automarke Tesla, vier mit Universalstecker. In Hilpoltstein wäre der Bedarf damit aktuell gedeckt, sollte die Nachfrage steigen, werde man natürlich reagieren, so Herbert Walter von der Stadt Hilpoltstein.

Weitere Zapfsäulen gibt es in Schwanstetten, Allersberg, Rothaurach und Wendelstein.

ass