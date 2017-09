Bei Abenberg: Radfahrer stirbt nach Kollision mit Van

Der 79-Jährige wollte die B466 überqueren, als es zum Zusammenstoß kam - vor 16 Minuten

WINDSBACH/ABENBERG - Am Dienstagabend kam es auf der B466 zwischen Windsbach und Abenberg zu einem folgenschweren Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem Van. Der Zweiradfahrer zog sich hierbei so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Laut Polizeiangaben kam der Radfahrer aus Richtung Leipersloh (Landkreis Ansbach) und wollte gegen 18.30 Uhr an einer Kreuzung die Bundesstraße 466 in Richtung des Abenberger Ortsteils Kapsdorf (Landkreis Roth) überqueren. Zeitgleich fuhr ein 39-Jähriger mit seinem Mercedes-Van auf der B466 in Richtung Schwabach. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision.

Der 79-jährige Radfahrer erlitt so schwere Verletzungen, dass er trotz Reanimationsmaßnahmen des Notarztes vor Ort starb. Der Kraftfahrer blieb körperlich unverletzt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth kam ein Sachverständiger zur Unterstützung der polizeilichen Unfallaufnahme an die Unfallstelle. Nach einer ersten Schätzung entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 5.500 Euro.

