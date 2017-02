Bei der SG Schwabach/Roth ist Zeit für Gespräche

Handball: Führt der Trainer das Landesliga-Team zurück in die Spur? - vor 1 Stunde

SCHWABACH/ROTH - Die Handballerinnen der SG Schwabach/Roth erwarten am Samstag in der Goldschlägerhalle den HC Forchheim. Der Anwurf für diese Partie wurde auf 17 Uhr vorverlegt. Die Herren erwartet in Lichtenau eine schwere Bezirksoberliga-Partie.

Nach zwei Niederlagen in Folge bestand Redebedarf. Ob Trainer Wolfgang „Fips“ Scharnowell für seine SG-Damen die richtigen Worte gefunden hat? Foto: Salvatore Giurdanella



Nach den beiden herben Enttäuschungen mit den Niederlagen gegen Pleichach und zuletzt in Sulzbach-Rosenberg stehen die Damen doch mächtig unter Erfolgsdruck. Einziger Trost der vergangenen Wochen: Auch andere Teams erleben schlechte Tage und mussten unerwartete Niederlagen einstecken. So sollte man hinter die vergangenen Wochen einen Haken setzen und gegen HC Forchheim vor der dreiwöchigen Spielpause über die Faschingszeit wieder punkten.

In der Hinrunde hatte man gegen den Aufsteiger nach mühevollem Kampf beide Punkte mit nach Hause nehmen können (29:21). Trainer Wolfgang Scharnowell nutzte die Zeit im Training, seine Spielerinnen auf die restlichen Saisonspiele einzuschwören und ein paar Spielvarianten einzuüben, an denen es seiner Meinung nach zuletzt gehapert hatte. Auch am schnellen Tempospiel wurde gefeilt. Wichtig aber wird vor allem eine konsequente Abwehrarbeit sein, um den Damen aus Forchheim den Zahn zu ziehen. Die Schwabacherinnen sind wohl mehr denn je auf die Unterstützung ihres Publikums angewiesen.

Training abgesagt

Am Sonntagnachmittag wartet die schwere nächste Auswärtsaufgabe auf die erste Männermannschaft. Um 16:25 Uhr treffen sie in der Halle in Neuendettelsau auf den TSV Lichtenau. Nach dem knappen Sieg beim Post-SV Nürnberg vor einer Woche sind die Vorzeichen ähnlich. Die SGler treffen auf ein Team aus dem Tabellenmittelfeld, das für jede Mannschaft in der BOL zum Stolperstein werden kann. In welcher Besetzung die Schwabacher antreten können, bereitet dem Trainer noch einiges Kopfzerbrechen. Am Dienstag musste das Training sogar abgesagt werden.

Ebenfalls am Sonntagnachmittag müssen die zweiten Mannschaften ran. Sie spielen beide auswärts und treffen jeweils auf den TV Heilsbronn. Die Damen-Reserve möchte ab 15.30 Uhr ihren "Platz an der Sonne" verteidigen. Nach den Siegen über Mögeldorf und ESV Flügelrad wartet mit dem Tabellendritten das nächste schwere Spiel. Die Mannschaft geht nach den letzten Erfolgen mit sehr viel Selbstvertrauen ins Spiel.

In der Bezirksliga der Männer kommt es zum Duell der Aufsteiger. Da man in den Vorjahren des öfteren aufeinander getroffen war, entwickelte sich zwischen der "Zweiten" der und dem TV Heilsbronn eine sehr sympathische Rivalität. Ab 17.30 Uhr werden die SGler versuchen, den Erfolg aus der Vorrunde zu bestätigen. Wie man auswärts gewinnt, durften die Schwabacher zuletzt zum ersten Mal in dieser Saison erfahren.

Am Samstag, 12.30 Uhr, trifft die männliche C-Jugend der SG auf den ESV Flügelrad. Um 14.30 Uhr spielt die männliche A-Jugend in der BOL gegen HC Weiden. Beide Spiele finden in der Goldschlägerhalle statt. Die weibliche C-Jugend ist am Sonntag, 16 Uhr, zu Gast in der Halle am Gymnasium in Hilpoltstein.