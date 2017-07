Bei Göggelsbuch entsteht Wald der Zukunft

Über Sinn und Zweck des geplanten Umbaus informiert - 13.07.2017 18:23 Uhr

GÖGGELSBUCH/KRONMÜHLE - Wenn Schädlinge, Luftverschmutzung und Klimawandel dem Wald im Einzugbereich von Allersberg mit seinem vorherrschenden Fichten- und Kiefernbestand zusetzen, dann hilft eigentlich nur ein Umbau des Waldes. Den will man im Raum Göggelsbuch und Kronmühle nun vorantreiben.

Was ist zu tun, damit der Wald in Zukunft den klimatischen Anforderungen gewachsen ist? Auf diese Frage gab eine Informationsveranstaltung den Waldbauern umfassende Antworten. © Foto: Reinhold Mücke



Revierleiterin Iris Weiniger vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, zuständig für die Betreuung des Körperschaftswaldes und des Privatwaldes, hatte deshalb die Waldbesitzer zu einer gemeinsamen Begehung eingeladen. Mit dabei war der künftige Amtsleiter Peter Tretter, sowie Simon Dauer in Doppelfunktion als Förster der Forstbetriebsgemeinschaft Roth sowie künftiger Nachfolger von Iris Weininger; außerdem Dieter Winkler als Geschäftsführer der Forstbetriebsgemeinschaft. Auch etwa zwei Dutzend interessierte Waldbesitzer, vor allem aus Göggelsbuch und Kronmühle, wollten sich vor Ort informieren.

Bürgermeister Bernhard Böckeler ging auf den nicht immer einfachen Umbau des Waldes ein. Gleichzeitig stellte er eine 1,6 Hektar große Gemeindewaldfläche als Beispiel vor, wie im gebeutelten Fichtenbestand eine Unterpflanzung mit Laubbaumarten bereits im Frühjahr erfolgreich vorgenommen wurde.

Josef Federer als Jäger war ebenfalls mit von der Partie. Denn der Waldumbau soll ohne Zäune realisiert werden. Und da sei man dringend auf die Mithilfe des Jägers angewiesen, wie Iris Weiniger deutlich machte.

Im vergangenen Jahr war die Initiative bereits angelaufen. Da hatte Weininger bereits in einer Bürgerversammlung an alle Waldbesitzer appelliert, mitzuwirken beim geplanten Waldumbau im Bereich des Göggelsbucher Espans. Auch in einer Jagdversammlung in Göggelsbuch war dies ein Thema.

Die Überlegungen für einen Waldumbau seien vor allem nach dem Sturm Niklas entstanden, bei dem auf der Gemeindewaldfläche viel zerstört wurde. Entweder laufe man den Waldschäden hinterher, meinte Weiniger; oder man baue eine neue Waldgeneration auf.

Dabei müsse an einen Mischwald gedacht werden, bei dem Schäden durch Sturm und Schädlingsbefall besser eingegrenzt werden könnten. Denn Fichte und Kiefer würden auch mit der zunehmenden Klimaerwärmung und den sinkenden Niederschlägen schlechter zurechtkommen. "Der Waldumbau zu standortgerechten Mischbeständen senkt das Risiko des Wertverlustes", sagte sie.

Die neue Waldgeneration soll ohne Zaun aufwachsen. Deshalb wurden auf einigen Teilflächen bereits 14 500 Rotbuchen gepflanzt, die auch eine Verbiss unempfindlichere Baumart sei und für den Boden hervorragend geeignet sei. Dazu kommen sogenannte "Schatzinselchen", wie Weiniger die in einzelnen Baumhüllen als Wuchshilfen heranwachsenden Edellaubhölzer bezeichnete. Elsbeere, Ahorn, Walnuss und Esskastanien als besondere Baumarten seien auch besondere Wertträger, weil sie einen deutlich höheren Holzpreis erlösen werden, erläuterte die Fachfrau den Waldbesitzern. Dazu komme noch die Eiche, die vom Eichelhäher ausgesät werde und auch derzeit schon in einer Naturverjüngung ohne Zäunung gut aufwachse.

Auch ältere Buchenbestände konnten die an der Begehung beteiligten Land- und Forstwirte besichtigen. Zusammen mit den 14 500 Rotbuchen wurden bereits rund 1700 dieser Edellaubhölzer gepflanzt auf einer Fläche von etwa 4,5 Hektar.

In seiner Eigenschaft als Jäger legte Josef Federer dar, dass er im Hinblick auf den Waldumbau verstärkt bejage und zwar durch sogenannte Intervalljagden; das bedeutet, dass er während etwa zwei Wochen ganz verstärkt auf die Jagd gehe, dann aber auch über einen längeren Zeitraum wieder Ruhe im Revier einkehren lasse, damit die Beunruhigung nicht zu groß werde. Diese Intervalljagden werden mehrfach im Jahr erfolgen, sicherte Federer zu.

Prinzipiell lohne sich die Waldbewirtschaftung samt anvisierten Umbau für einen zukunftsfähigen Wald noch immer, machten die Vertreter der Forstbetriebsgemeinschaft deutlich. Trotz der Kosten für die Durchforstungen und für das Anpflanzen, seien die Kosten für die Anschaffung der neuen Pflanzen samt deren Pflanzung auf Grund der derzeitigen staatlichen Förderung in jedem Fall gedeckt.

REINHOLD MÜCKE