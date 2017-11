Beim Einkaufen bestohlen: Dieb hebt etwa 3.000 Euro ab

Der Geldbeutel wurde seiner Besitzerin aus der Jacke gestohlen - vor 48 Minuten

GREDING - Einer 60-Jährigen ist bei einem Einkaufen der Geldbeutel entwendet worden. Laut Polizei hatte sie allem Anschein nach die PIN-Nummer ihrer EC-Karte darin verwahrt. Die Merkhilfe kommt sie nun teuer zu stehen.

Am Freitagvormittag wurde einer 60-Jährigen beim Einkauf in einem Gredinger Discounter die Geldbörse aus der Jackentasche entwendet. Der Dieb hob mit der EC-Karte später noch Geld vom Konto der Bestohlenen ab. Er kam so zu Bargeld in einer Höhe von 3.000 Euro. Die Polizeiinspektion Hilpoltstein hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei weist darauf hin, dass die PIN der EC-Karte nicht zusammen mit dieser in einer Geldbörse aufzubewahren ist, um es den Tätern nicht all zu leicht zu machen.

vek