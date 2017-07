Beim Umweltmobil den Müll loswerden

Tour durch den Landkreis: Problemabfälle aus Privathaushalten werden gesammelt - vor 41 Minuten

ROTH - Zum zweiten Mal in diesem Jahr tourt das Umweltmobil durch den Landkreis Roth, um umweltschädliche Stoffe aus den Haushalten einzusammeln. Das Auto hält zwischen 24. und 31. Juli in verschiedenen Orten bereit und garantiert eine fachgerechte Entsorgung dieser Stoffe.

Aus beschädigten Energiesparlampen können giftige Dämpfe entweichen. Deshalb gehören sie nicht in den Hausmüll. © Foto: Landkreis Roth



Scharfe Reinigungs- oder Unkrautvernichtungsmittel gehören wie Verdünnerflüssigkeiten zu Problemabfällen und dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Auch entleerte Spraydosen oder ausgediente Quecksilberthermometer zählen zur Gruppe umweltschädlicher Abfallstoffe. Im Inneren von Energiesparlampen und Leuchtstoffröhren befinden sich Quecksilber und teilweise andere schwermetallhaltige Bestandteile.

Eine richtige Entsorgung dieser Leuchtmittel ist notwendig, da diese Inhaltsstoffe für Mensch und Umwelt gefährlich sein können. Aus diesem Grunde werden sie am Umweltmobil kostenlos entgegengenommen. Fachfirmen kümmern sich anschließend um die Aufbereitung. Auf keinen Fall darf man defekte Röhren oder Energiesparlampen beschädigen, weil dann giftige Dämpfe ungehindert entweichen können.

Farbreste in die Tonne

Flüssige Problemabfälle kann das Umweltmobild nur in dicht verschlossenen Behältern annehmen. Die Mitarbeiter vor Ort dürfen keine Flüssigkeiten umfüllen. Altöl wird am Umweltmobil nicht angenommen. Sämtliche verbrauchte Getriebe- und Motorenöle sind dort abzugeben, wo sie gekauft wurden. Der Handel ist zur kostenlosen Rücknahme verpflichtet.

Behälter mit eingetrockneten Farb-, Lack- und Kleberresten sowie mit festen und flüssigen Dispersionsfarben sind Restmüll, weil darin praktisch keine Lösungsmittel enthalten sind. Diese werden demnach am Umweltmobil nicht angenommen. Größere Mengen können auch an der Umladestation Pyras kostenpflichtig entsorgt werden.

Autobatterie zurückgeben

Auch Altmedikamente sind keine Problemabfälle. Angebrochene Tropfen, alte Tabletten oder unbrauchbare Salben gehören in die Restmülltonne. Ganz unten im Müllgefäß verstaut, sind diese vor unsachgemäßen Zugriff, beispielsweise durch spielende Kinder, sicher.

Batterien gehören allerdings nicht in die graue Tonne. Haushaltsbatterien können kostenlos an allen Verkaufsstellen abgegeben werden. Für Starterbatterien von Auto oder Motorrad gilt eine Pfandregelung: Wer beim Kauf keine alte Starterbatterie zurückgibt, muss 7,50 Euro Pfand bezahlen. Die Rückerstattung erfolgt dann bei einer späteren Rückgabe an der Verkaufsstelle. Deshalb vorsichtshalber Kaufbeleg oder Pfandmarke aufheben.

Neben der ortsnahen Entsorgungsmöglichkeit über das Umweltmobil gibt es ganzjährig die Möglichkeit, Problemabfälle an den vier Recyclinghöfen in Pyras, Georgensgmünd, Büchenbach und Wendelstein abzugeben.

ZWer sich im Vorfeld über die Problemabfallsammlung informieren möchte, kann sich unter Telefon (0 91 71) 81-14 31 an die Abfallberatung im Landratsamt Roth wenden. Infos gibt es auch im Internet unter www.abfall-roth.de.

Zeitplan

Montag, 24. Juli: 10 - 10:30 Uhr: Rothaurach, Kriegerdenkmal (gegenüber Gasthof Böhm); 11:30 - 12:30 Uhr: Abenberg, Spalter Str. (Kreisbauhof); 13:30 - 14:30 Uhr: Spalt, Kornhausplatz; 15.30 - 16.30 Uhr: Wassermungenau, Kläranlage.

Dienstag, 25. Juli: 9.30 - 10.30 Uhr: Allersberg, Alter Festplatz, Hilpoltsteiner Straße; 11.30 bis 12 Uhr: Obermässing, Sportheim; 13 - 14 Uhr: Untermässing, Am Sportplatz; 15 - 16 Greding, Parkplatz Hallenbad.

Mittwoch, 26. Juli: 9:30 - 10 Uhr: Mäbenberg, Feuerwehrhaus; 11 - 12 Uhr: Barthelmesaurach, Parkplatz Hasenmühle; 13 - 13:30 Uhr: Prünst, Vor Gaststätte "Zum Haufbuck"; 14:30 - 15:30 Uhr: Gustenfelden, Bushäuschen (Dorfeingang).

Donnerstag, 27. Juli: 9:30 - 10.30 Uhr: Eckersmühlen, Festplatz am Föhrenbaum; 11:30 - 12 Uhr: Alfershausen, Raiffeisenlagerhaus; 13 - 14 Uhr: Thalmässing, Staufer Weg (Bauhof); 15 - 16 Uhr: Laibstadt, Rathaus

Freitag, 28. Juli: 9 - 10 Uhr: Roth, Festplatz; 11 - 12 Uhr: Hilpoltstein, Badstraße (ggb. Feuerwehrhaus); 13 - 14 Uhr: Heideck, Bauhof; 15 - 16 Uhr: Röttenbach, Bauhof.

Montag, 31. Juli: 9.30 - 10.30 Uhr: Regelsbach, Heinrich-Reck-Platz; 11.30 - 12 Uhr: Großschwarzenlohe, Feuerwehrhof; 13 - 14 Uhr: Schwanstetten; Parkplatz hinterm Rathaus; 15 – 16 Uhr: Rednitzhembach, Walpersdorfer Straße (Bauhof); 17 – 17.30 Uhr: Pfaffenhofen, Ende Industriestraße.