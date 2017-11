Belmbrach: Holzstoß ging in Flammen auf

Autofahrer verständigten die Feuerwehr - War es Brandstiftung? - 08.11.2017 17:23 Uhr

ROTH - An der Waldgrenze in Belmbrach hat am Dienstag früh gegen neun Uhr ein Holzstoß lichterloh gebrannt. Autofahrer, die die Flammen sahen, verständigten die Feuerwehr, die den Brand schnell löschen konnte.

An der Waldgrenze in Belmbrach hat gestern früh gegen neun Uhr ein Holzstoß lichterloh gebrannt. © Foto: Weigel



Laut Polizei ist der Schaden überschaubar, das Feuer hatte sich nur auf rund drei Quadratmeter ausgebreitet und einen Baum angekokelt.

Über die Ursache sei noch nichts bekannt, auch wenn die Beamten Brandstiftung vermuten: „Von selbst geht das Holz bei der feuchten Witterung ja nicht in Flammen auf.“