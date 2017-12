Groß und Klein freuen sich jedes Jahr am zweiten Adventswochenende auf den Weihnachtsmarkt in Georgensgmünd. Neben dem Besuch des Christkinds zieht vor allem das Live-Musikprogramm viele Besucher an. Die unzähligen Lichterketten an den Buden verwandeln den Ort am Abend in ein traumhaftes Winterdorf.