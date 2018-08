Bernd ist bereit: Wanderreporter wagt sich auf die 18. Etappe

Die Tour führt von Abenberg nach Absberg (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) - vor 44 Minuten

ABENBERG - Wanderreporter Bernd Kraemer kam aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Was für ein aufregender Tag, den er am Mittwoch erleben durfte. Am Donnerstag führt ihn sein Weg aus dem Landkreis Roth in die Gunzenhausener Umgebung, am Abend will er in Absberg ankommen. Alle Ereignisse der 18. Etappe finden Sie hier im Live-Blog.

nn