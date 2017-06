Bernhard Böckeler: 24 Jahre lang Bürgermeister von Allersberg

ALLERSBERG - 24 Jahre lang war das große Büro im ersten Stock des Allersberger Rathauses sein Refugium. Am Freitag, 4. August, wird Bernhard Böckeler zum letzten Mal hinter dem Schreibtisch Platz nehmen, an dem auch schon sein Vorgänger Ludwig Gmelch saß. Fast ein Vierteljahrhundert hat er dann die Geschicke der Marktgemeinde geleitet. Im Sommer geht er in den Ruhestand. Zeit für einen Rückblick.

„Mehr als ein Zug, der durchfährt“: Im Dezember 2006 wurde der Regionalbahnhof Allersberg eingeweiht. Der größte Erfolg in der Amtszeit von Bernhard Böckeler. © Foto: Archiv/Pühn



Es darf jetzt ruhiger werden: Für die Zeit nach dem 4. August hat Noch-Bürgermeister Bernhard Böckeler noch keine konkreten Pläne. Mehr Zeit für die Familie, aber auch fürs Fahrradfahren und die Gartenarbeit wird er aber haben. © Foto: Tschapka



Dass Bernhard Böckeler die Einweihung des Regionalbahnhofes Allersberg (Rothsee) vor elf Jahren als den größten Erfolg seiner Amtszeit ansieht – wen wollte das wundern. Der 61-Jährige entstammt einer Eisenbahnerfamilie, ist quasi mit und neben der Bahn aufgewachsen. Als er im Dezember 1955 in Leutkirch im Allgäu geboren wird, wohnt die Familie im Bahnhofsgebäude. Der nächste Ort ist einen halben Kilometer weg. Auf dem Bahnsteig lernt der kleine Bernhard das Fahrradfahren, "das war die einzige befestigte Strecke".

Sechs Jahre später ziehen die Böckelers in die Stadt, nach Aulendorf im Landkreis Ravensburg. Hier geht der Sohn in die Schule und fährt ein paar Jahre später täglich mit dem Zug nach Bad Waldsee, um sein Abitur zu machen. Danach geht es erst zur Bundeswehr und 1976 zum Studium der Geodäsie an die TU München. 1982 hat er sein Diplom in der Tasche.

Schon während des anschließenden Referendariats hat der 26-Jährige mit der Flurbereinigung zu tun, erlebt Grundstücksverhandlungen mit und lernt, wie man den Wert eines Grundstücks ermittelt. Die Abschlussprüfungen besteht er dann "mit einem ganz vernünftigen Ergebnis".

Erste Stelle in Bayerischer Vermessungsverwaltung

Das hilft bei der anschließenden Jobsuche. Für die insgesamt 40 Prüflinge gibt es nämlich nur 15 Stellen, Böckeler ist einer derjenigen, die eine abbekommen. Seine erste Stelle ist 1984 in der Bayerischen Vermessungsverwaltung von Zwiesel. Der Traumjob ist das nicht für den jungen Ingenieur, eher der "Spatz in der Hand".

Er will lieber in die Flurbereinigung und Dorferneuerung. Die Chance bietet sich zwei Monate später. Am Amt für Ländliche Entwicklung in Ansbach wird eine Stelle frei, "und dann war ich da, wo ich hin wollte".

Eine gute Schule

Von seinem Vorgänger übernimmt er die Zuständigkeiten und kommt so auch an den Rothsee, um unter anderem die Flurbereinigungen in Göggelsbuch und Brunnau zu managen. Neun Jahre lang kümmert sich Bernhard Böckeler um Grundstücksfragen, Straßenbau, Dorferneuerung und Flurwege. Diese Zeit ist eine gute Schule für einen potenziellen Rathaus-Chef, denn "ohne diese Erfahrungen hätte ich mir das Amt des Bürgermeisters nie zugetraut".

Als die CSU Anfang der 1990er Jahre einen Kandidaten sucht, der Bürgermeister Ludwig Gmelch nachfolgen könnte, rufen die Christsozialen auch bei ihm an, schließlich ist er auch in der CSU, "und ich konnte mir das durchaus vorstellen", so Böckeler. Dass er kein Einheimischer ist, sieht der seinerzeit 37-Jährige als Vorteil an: Er hat weder Verwandtschaft noch Grund und Boden, "da muss man auf keinen Rücksicht nehmen".

Dreimal ohne Gegenkandidaten

Ehefrau Margit ist zwar im ersten Moment überrascht, sichert aber Unterstützung zu. Bernhard Böckeler zieht also in eine kleine Wohnung am Hinteren Markt, macht Hausbesuche und Wahlversammlungen, und setzt sich im Juli 1993 am Ende gegen seine beiden Mitbewerber durch. Es sollte das letzte Mal sein, dass er bei der Wahl Konkurrenz hat. Noch drei Mal tritt Böckeler später an, immer ohne Gegenkandidaten.

Am ersten Arbeitstag im Rathaus geht es gleich um den ICE-Neubau. Und für das ehemalige Eisenbahner-Kind ist von Anfang an klar: Für die Gemeinde muss mehr rausspringen als nur ein Zug, der durchfährt. Oder anders gesagt: "Allersberg braucht wieder einen Bahnhof". Bis der eröffnet wird, dauert es dann aber noch einmal fast 13 Jahre, aber der Verhandlungs-Marathon lohnt sich. Im Dezember 2006, an Böckelers Geburtstag (!), hält zum ersten Mal ein Zug am neuen "Rothsee-Bahnhof" in Altenfelden.

Größtes Ärgernis in 24 Jahren Amtszeit

Doch dem Hochgefühl folgt vier Jahre später der Dämpfer: Die Bahn dünnt über Nacht ihr Angebot aus. Für den Allersberg-Express wird fast ein Drittel der Züge gestrichen, und der Bürgermeister muss dies aus der Zeitung erfahren. Diese Entscheidung, so Böckeler, habe ihn in den 24 Jahren seiner Amtszeit am meisten geärgert.

Doch auf vieles andere ist der scheidende Bürgermeister stolz. Das Gilardihaus zum Beispiel steht zu Amtsbeginn und in den Jahren danach ja gar nicht auf der Agenda. Doch als 2002 der Tipp kommt, dass die Besitzer verkaufen wollen, nutzt die Gemeinde nach reiflicher Überlegung ihr Vorkaufsrecht und wird 2006 neuer Eigentümer. 2010 steht das Nutzungs- und Finanzierungskonzept, zwei Jahre später startet die Sanierung. Bis 2023 soll das Projekt abgeschlossen sein. Dann wäre das Gilardihaus zur Wiedereröffnung genau 300 Jahre alt.

Dabei liegt zu der Zeit, als es um den Kauf des Gilardianwesens geht, schon ein anderes Großprojekt auf dem Tisch. Die Umgehungsstraße ist schon jahrelang ein Thema in der Marktgemeinde. 1999 kommt das Angebot, den Straßenneubau in Sonderbaulast zu übernehmen, und die Gemeinde zögert nicht. Im Jahr 2002 wird die Umgehungsstraße offiziell für den Verkehr freigegeben, "und heute könnten wir es uns gar nicht mehr vorstellen, dass der Verkehr noch über den Marktplatz rollt", sagt Böckeler rückblickend.

"Barockes Allersberg"

Zu tun gibt es noch einiges, um dem Anspruch "Barockes Allersberg" — mit diesem Slogan wirbt die Marktgemeinde an der Autobahn – auch gerecht zu werden. Die Kommune müsse da mit gutem Beispiel vorangehen, sagt Böckeler und verweist neben dem Gilardihaus auch auf den Torturm, das Wahrzeichen von Allersberg, das derzeit saniert wird. Dann ziehen auch die privaten Eigentümer mit, ist er sich sicher.

Dass sich der Rothsee zu einem so schönen Naherholungsgebiet entwickelt hat, freut den ehemaligen Flurneuordner natürlich besonders. Das sei nicht selbstverständlich gewesen. Neue Geh- und Radwege, die neuen Abwasserleitungen in allen Ortsteilen, die Sanierung der Grundschule, der Umzug der Feuerwehr, das neue Wasserwerk – es gibt so einiges, was auf der Positivseite steht.

Wichtig wäre auch, endlich ein Gewerbegebiet westlich der Autobahn auszuweisen, "aber das war bislang nicht möglich". Bereits 1998 habe es hier erste Grundstücksverhandlungen gegeben, "vor zwei Jahren haben wir die ersten sechs Hektar gekauft". Dort weiter voranzukommen, wäre dann eine der Aufgaben für seinen Nachfolger.

"Keine Selbstläufer"

Dass er am Ende insgesamt 24 Jahre an der Spitze der Gemeinde steht, hätte Böckeler nach eigener Aussage nicht erwartet. Nach den ersten sechs Jahren wieder anzutreten, war relativ klar. Doch nach zwölf Jahren "kommt schon die Überlegung, ob das alles noch richtig ist". Zumal er in seinem alten Beruf verbeamtet war und nach Ansbach hätte zurückgehen können.

Ein Selbstläufer seien die Wahlen jedenfalls nicht gewesen. Die Entscheidung, jetzt nicht mehr anzutreten, fiel vor einem Jahr. Mehr als 60 Arbeitsstunden jede Woche, viele Abendtermine, regelmäßig am Wochenende unterwegs, "das habe ich mir für weitere sechs Jahre nicht mehr zugetraut", gibt der inzwischen 61-Jährige zu.

Privatleben im Vordergrund

Für die Zeit nach dem 4. August gibt es noch keine Pläne, er sei so viele Jahre verplant gewesen, da dürfe es jetzt auch mal ruhiger werden, sagt Böckeler. Das Privatleben soll mehr im Vordergrund stehen. Mehr Fahrradfahren oder Zeit für die Gartenarbeit, gerne auch die eine oder andere Städtereise. Wegziehen ist für die Böckelers jedenfalls kein Thema. Allersberg ist zur Heimat geworden.

Aus der kleinen Wohnung am Hinteren Markt war Bernhard Böckeler schon bald ausgezogen, erst gemeinsam mit seiner Frau in ein gemietetes Haus, im Herbst 2000 schließlich mit der gesamten, inzwischen fünfköpfigen Familie ins eigene Heim. Die drei Töchter sind hier aufgewachsen und pendeln inzwischen zur Uni nach Erlangen beziehungsweise zur FOS nach Neumarkt.

Optimismus und sehr viel Geduld

Manches Amt bleibt dem Neu-Rentner ja auch noch eine Weile erhalten. Bis 2020 sitzt Böckeler noch im Kreistag, außerdem ist er Vorsitzender des Fördervereins Gilardianwesen, und im Vorstand des Landschaftspflegeverbandes arbeitet er auch noch mit. Auf seine 24 Jahre im Rathaus blickt er dankbar zurück, vielleicht auch ein Stück erleichtert, dass jetzt nicht mehr ganz so viel Verantwortung zu schultern ist.

Tipps für den Nachfolger gibt es nicht. Vielleicht nur so viel: Man müsse grundsätzlich Optimismus haben, außerdem sehr viel Geduld, "und ein Stück Utopie ist auch immer gut". Außerdem hat er für die nächsten Jahre dann doch noch einen Wunsch, und der betrifft natürlich die Bahn: "Wir müssen es schaffen, dass sich für unseren Allersberg-Express die Taktzeiten wieder verbessern."

