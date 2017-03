Beseelte Tiere im Café

Ausstellung mit Werken von Annelies Schindler

HILPOLTSTEIN SEIT 1968 EIGNETE SIE SICH DIVERSE MALTECHNIKEN AN - "Tier auf Papier" heißt die neue Kunstausstellung im Kulturcafé Grimm. Die Schweizer Künstlerin Annelies Schindler, die mit ihrem Mann Hans seit letzten Herbst in Spalt lebt, stellt 27 Tierbilder aus. Die Ausstellung in den Räumen des Café Grimm ist bis 2. Mai zu sehen.

Annelies Schindler liebt Tiere und verewigt diese auch gerne in ihren Bildern. 27 ihrer Werke sind bis 2. Mai im Café Grimm ausgestellt. © Foto: Unterburger



HILPOLTSTEIN — Geboren ist Annelies Schindler 1954 in Schaffhausen/Schweiz. Seit ihrer Gymnasialzeit trägt sie den Spitznamen "Mondo", den sie auch als Künstlernamen verwendet. Von 1976 bis 2012 war sie Volksschullehrerin, Gymnastikleiterin, Legasthenie-Therapeutin, schulische Heilpädagogin und zuletzt Schulleiterin in der Schweiz.

Seit 1968 eignete sie sich diverse Maltechniken an — autodidaktisch und in Kursen, vor allem im Zeichnen, im textilen Werken und Gestalten. Sie fertigte Kasperlfiguren und Puppen an, malte Porträts, Tiere, Landschaften und Blumen. 1994 bildete sie sich im Ausdrucksmalen weiter, 1998 beim Aquarellieren in der Toskana.

Ab 2010 besuchte sie diverse Privatkurse in den Bereichen Acryl, Monotypie und Mischtechnik in Österreich, ab 2012 intensivierte sie das künstlerische Wirken im Malen und Zeichnen und gab dafür ihren bisherigen Beruf auf. Von 2013 bis 2014 studierte sie freies Zeichnen und Malen sowie das Porträtzeichnen an der Schule für Gestaltung in St. Gallen, seit 2014 absolviert sie das berufsbegleitende Studium Bildende Kunst an der Akademie Faber-Castell in Stein. Zusätzlich belegt sie in Österreich regelmäßig Kurse in Aktzeichnen.

Grundlage ihres künstlerischen Schaffens ist das zeichnerische Handwerk. Die Künstlerin arbeitet sehr vielseitig: Passend zum Motiv wählt sie Acryl, Öl, Pastell- und Ölkreide, Kohle, Blei- und Buntstifte sowie Collagen und Mischtechnik. Annelies Schindler ist Mitglied im Kunstverein Erlangen und in der IWG International Womens‘ Group Erlangen, demnächst auch beim Kunstverein Spectrum Roth.

"Seit letzten Herbst leben wir in Spalt", berichteten Annelies und Hans Schindler, "vor gut drei Jahren zogen wir vom Bodensee nach Mittelfranken." Die Schindlers lebten zuerst in Ansbach und Erlangen und schließlich in Spalt. Dort finden sie die nötige Ruhe und können die Natur genießen. "Wir sind keine Stadtmenschen", sagte Annelies Schindler, "in Spalt haben wir das gefunden, was wir suchten." In der Alemannenstraße 9 verfügt Annelies Schindler auch über ein eigenes Atelier mit ständiger Ausstellung, die nach telefonischer Vereinbarung jederzeit besichtigt werden kann.

Annelies Schindler malt gegenständlich in unterschiedlichen Abstraktionsstufen. Mit Vorliebe wählt sie Motive aus der Natur und widmet sich auch gerne der Landschaftsmalerei, malt den Wald und die Berge. Bei der Darstellung von Tieren ist es ihr wichtigstes Anliegen, dass Tiere beseelt sind und einen Ausdruck haben, damit der Betrachter in Augenkontakt mit ihnen treten kann.

Tiere haben es ihr angetan – in der Schweiz hatten die Schindlers selbst Hund und Katzen, Ehemann Hans ist als Bergbauernsohn in den Glarner Alpen aufgewachsen, wo auch "Mondo" fast 20 Jahre lang lebte und arbeitete. In der Ausstellung im Cafe´ Grimm stellt sie ausschließlich Tierbilder aus. "Ich liebe Tiere und darum male ich sie", bekannte die Künstlerin, "ich stelle Tiere in einer schönen Form dar, das öffnet die Herzen der Betrachter."

Seit 2014 gibt Annelies Schindler einen Jahreskatalog heraus — der übrigens im Café Grimm aufliegt — und lässt Kunstpostkarten von ihren Bildern drucken. Deren Erlös während der Ausstellungen kommt jeweils einer örtlichen sozialen Einrichtung zugute, so auch am diesjährigen "Tag des offenen Ateliers des Landkreises Roth" vom 6. und 7. Mai, an dem sich die Schweizer Künstlerin beteiligen wird.

