Besucherandrang bei der Rother Einkaufsnacht "AbendRoth"

Scharenweise kamen die Menschen am Freitag in die Innenstadt - vor 1 Stunde

ROTH - Die lange Einkaufsnacht "AbendRoth", bei der die Kreisstadt am Freitagabend an allen Ecken und Enden in warmes, rotes Licht getaucht wurde, war einmal mehr ein voller Erfolg. Hunderte von Besuchern tummelten sich in der gesamten Innenstadt, in der unzählige Händler mit besonderen Attraktionen ihre Kunden anlocken wollten – mit Erfolg.

Bei milden Temperaturen schlenderten die Menschen kreuz und quer durch ihre Stadt, die sich in dieser Nacht nicht nur als Einkaufsparadies, sondern auch als Kulturmetropole präsentierte. So gab es an vielen Stellen Tanz, Musik, Mitmachstationen für Jung und Alt und eine faszinierende Feuerschau. Neben den Geschäften waren auch die Museen der Stadt geöffnet, denn zeitgleich fand auch wieder die Rother Museumsnacht statt.

