Besucheransturm beim Weihnachtsmarkt in Spalt

Am Wochenende erleuchtete die historische Altstadt - vor 1 Stunde

SPALT - Weihnachten in Hopfenstadeln, alten Scheunen, Bierkellern, Hinterhöfen und Stuben: Das ist nur beim Spalter Weihnachtsmarkt möglich. Auch das Wetter spielte am Wochenende mit und die Besucher strömten in Massen durch die Stadt. Im Kinderland konnten sich die kleinsten Besucher auf Weihnachten einstimmen.

RHV