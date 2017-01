Betrunkener dreht Joint vor den Augen der Polizei

Jugendliche fallen in Georgensgmünder Lokal auf - 24.01.2017 17:44 Uhr

GEORGENSGMÜND - Bei verschiedenen Jugendschutzkontrollen am vergangenen Wochenende traf die Rother Polizei am Freitagabend in einer Gaststätte auf alkoholisierte Jugendliche.

In einem Fall war der Teenager gleich so stark betrunken, dass ein Alkoholtest gar nicht mehr machbar war und später an der frischen Luft der Mageninhalt des Jugendlichen sofort ins Freie drängte.

Eltern mussten anrücken

In diesem und in einem weiteren Fall mussten die Eltern zur Abholung ihrer erst 16-jährigen Sprösslinge aktiviert werden.

Außerdem war in dem Lokal auch tüchtig geraucht worden, ohne dass Verantwortliche irgendetwas dagegen unternahmen.

Einer der Gäste drehte sich dann vor dem Lokal noch einen Joint, das Ganze allerdings direkt unter den Augen einer Zivilstreife, was ihm prompt eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz einbrachte.

rhv

