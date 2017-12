Betrunkener irrt durch Allersberg

27-jähriger Tourist kannte sich nicht mehr aus - Polizei hilft - vor 1 Stunde

ALLERSBERG - Am Freitag, in den frühen Morgenstunden, hat ein 27-Jähriger über Notruf bei der Einsatzzentrale der Polizei in Nürnberg angerufen, um mitzuteilen, dass er völlig betrunken sei – und sich nicht mehr auskenne. Er wurde in Allersberg gefunden.

Der junge Mann konnte schließlich in Allersberg in der Nürnberger Straße ausfindig gemacht werden. Hier gab der Besucher aus Schleswig-Holstein an, bei einem Freund gewesen zu sein und mit diesem gezecht zu haben. Nun sei der Freund weg und er kenne sich nicht mehr aus.

Die Streife konnte die Adresse besagten Freundes ermitteln und dem Betrunkenen ein Taxi organisieren, das ihn letztlich wieder mit seinem Kumpel zusammenbrachte.

