Beute von Baustellen

Diesel wurde abgezapft und Container aufgebrochen - vor 2 Stunden

GEORGENSGMÜND - An zwei Baustellen machten sich in der Nacht zum Dienstag und in der Nacht zum Mittwoch Einbrecher und Diebe zu schaffen.

Symbolbild © colourbox.de



Auf einer Baustelle an der Mauker Kreuzung auf der B 2 wurde in der Nacht zum Dienstag ein Baucontainer aufgebrochen und Kleidung und Werkzeug für etwa 400 Euro daraus gestohlen. Durch das gewaltsame Eindringen hat der Täter obendrein einen Sachschaden von rund 200 Euro verursacht.

In der nächsten Nacht wurde dann unweit davon, an einer Kanalbaustelle in der Nähe von Wernsbach, zum einen aus einer Baumaschine Diesel abgezapft und zum anderen verschiedene Werkzeuge aus einem Container geklaut.

Der Wert der Beute beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Um Hinweise zu diesen Diebstählen bittet die Rother Polizei unter der Rufnummer (0 91 71) 9 74 40.

rhv