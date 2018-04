Bewegtes Leben auf Bildern: Kunst für den Tanzraum der TSG Roth

ROTH - "Bewegung ist die Ursache allen Lebens". Dieses Zitat von Leonardo da Vinci inspirierte Kunstlehrerin Sandra Baumeister zu einem besonderen Projekt. In Zusammenarbeit mit der TSG 08 und den Schülerinnen und Schülern der Kunstklasse 5 c der Wilhelm-von-Stieber-Realschule Roth entstanden insgesamt 14 großformatige Kunstwerke, die das Thema Bewegung in ihren vielen Facetten darstellen. Bei der offiziellen Einweihung des neuen Tanzraumes im Vereinsheim am Leoni-Sportpark konnten die Gemälde nun erstmals öffentlich bestaunt werden.

Fünftklässler der Rother Realschule haben sich mit der „Bewegung“ beschäftigt. Die dabei entstandenen Kunstwerke sind im Tanzraum der TSG Roth zu sehen. © Foto: mrm



TSG-Vorsitzender Andreas Buckreus lobte die jungen Realschüler vor allem für ihre Kreativität. Dank zollte er auch den zahlreichen Helfer/Innen, die den neuen Tanzraum bis zur Perfektion neu gestaltet haben. "In den Reihen unserer Mitglieder sind nahezu alle Berufsgruppen vorhanden", sagte Buckreus. Dies habe es ermöglicht, dass mit allerhand handwerklichem Geschick ein wirklich toller Trainingsraum von Wandspiegeln bis hin zu Ballettstangen an den Seitenwänden entstehen konnte. Dank zollte Buckreus auch den vielen Sponsoren, ohne die ein solches Vorhaben nicht möglich gewesen wäre.

Übriggeblieben war lediglich eine weiße Wand, die nicht besonders einladend wirkte. Diesen "Missstand" haben nun die Nachwuchskünstler der Realschule aber gekonnt ausgemerzt. Denn: Während die TSG’ler fleißig schraubten und hämmerten, haben die Schülerinnen und Schüler von September bis Dezember des vergangenen Jahres mit Schablonen, Pinseln und ordentlich Farbe dafür gesorgt, dass auch dort bewegtes Leben auf Bildern zu sehen ist. "Der Umbau und die Gestaltung war alles andere als leicht. Die Arbeit war sehr aufwendig", erinnert sich Buckreus hernach.

Auf großformatigen Holzplatten haben die Kinder zum Ausdruck gebracht, wie vielfältig es sein kann, sich tänzerisch zu bewegen.

Von Hip Hop über Tai Chi bis hin zu Zumba ist auf den Bildern zu sehen, was in einem Tanzraum alles möglich ist. "Ich bin von den Kunstwerken völlig begeistert. So tolle Gemälde hätte ich nicht erwartet".

Auch Schulleiter Norbert Valta lobte die Klasse 5 c für deren Engagement: "Das habt ihr wirklich super gemacht." Für ihn sei es sehr wichtig, dass an der Realschule nicht nur Mathe und Deutsch gepaukt wird, sondern auch die künstlerische Kreativität der Schülerinnen und Schüler gefördert werde. Dabei ist es für Valta auch ein Anliegen, dass nicht zuletzt die Eltern sehen können, welche Kreativität in ihren Kindern steckt. Valta würdigte auch das Engagement der Kunstlehrerin Sandra Baumeister. Es sei auch nicht ihre erste Ausstellung mit Werken von Schülern gewesen, deshalb habe er ihren Wunsch von Anfang an unterstützt.

"An der Realschule Roth wird sehr viel bewegt und auch kreativ gearbeitet", sagte Baumeister. So jung die Schülerinnen und Schüler auch sein mögen, es stecke sehr viel Potential in ihnen. Auch der Wille zu Experimenten sei sehr deutlich zu erkennen gewesen. "Ich wusste zu Beginn des Projektes schon, dass ihr sehr stark seid", lobte die Kunstlehrerin. Jedes der 14 Kunstwerke trägt übrigens den Fingerabdruck der jeweiligen Künstler.

