Bewusstloser Radfahrer gefunden - Polizei steht vor Rätsel

Der ältere Herr ist nicht ansprechbar - keine Ausweispapiere dabei - vor 1 Stunde

ROTH - Die Polizei in Roth steht derzeit vor einem Rätsel. Am Sonntag wurde am Unteren Weinberg ein am Boden liegender Mann gefunden. Der ältere Herr verlor immer wieder das Bewusstsein und konnte keinerlei Angaben machen. Nun bittet die Polizei um Hilfe.

Der unbekannte Mann war mit einem roten Damenfahrrad unterwegs. Derzeit ist der ältere Herr nicht ansprechbar. Foto: Polizeiinspektion Roth



Gegen 17.30 Uhr wurde der bewusstlose Mann am Unteren Weinberg in Roth gefunden. Er verlor immer wieder das Bewusstsein und konnte den Einsatzkräften weder sagen, was passiert war, noch, wie er heißt.

Der ältere Herr hatte keinerlei Gegenstände oder Dokumente bei sich. Er liegt derzeit in der Kreisklinik Roth und ist weiterhin nicht ansprechbar.

Nun bittet die Polizei um Hilfe.

Der unbekannte Mann ist etwa 65 bis 67 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß und wiegt geschätzte 65 Kilogramm. Der ältere Herr hat fast eine Glatze, nur noch graue kurze Haarreste und keinen Bart. Sein Gebiss ist in einem schlechten Zustand und bei seinem Auffinden trug er keine Brille oder Hörhilfe.

Bekleidet war der Mann mit einer braungrünen Cordhose und einer schwarzen ärmellosen Steppjacke. Darunter trug er ein braunkariertes Hemd, auf dem Kopf hatte er eine Schiebermütze. Da er nur Pantoffeln trug, geht die Polizei davon aus, dass der Mann in unmittelbarer Nähe wohnt.

Neben dem Mann lag ein rotes Damenfahrrad mit der gelben Aufschrift "Bavaria Lizzard". Sowohl am Lenker als auch auf dem Gepäckträger ist ein Fahrradkorb aus Metall angebracht.

Die Polizei hat folgende Fragen: Wer kennt oder vermisst den Unbekannten? Wer hat den älteren Herrn mit dem auffälligen Fahrrad schon einmal gesehen? Hinweise nimmt die Polizei in Roth unter der 09171 97440 entgegen.

blu

