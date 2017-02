Bewusstloser Radler gefunden: Identität geklärt

Mann starb am Montag im Krankenhaus, inzwischen haben ihn Angehörige identifiziert - vor 1 Stunde

ROTH - Am Sonntag wurde am Unteren Weinberg ein am Boden liegender Mann gefunden. Der ältere Herr verlor immer wieder das Bewusstsein und konnte keinerlei Angaben machen. Am Montagvormittag starb er im Krankenhaus. Zunächst war seine Identität unklar.

Gegen 17.30 Uhr am Sonntag wurde der bewusstlose Mann am Unteren Weinbergweg in Roth gefunden. Er verlor immer wieder das Bewusstsein und konnte den Einsatzkräften weder sagen, was passiert war, noch, wie er heißt.

Der ältere Mann hatte keinerlei Gegenstände oder Dokumente bei sich. Er kam mit dem Rettungsdienst ins Kreiskrankenhaus Roth. Dort starb er am Montagvormittag. Hinweise für ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor.

Bis zum Montagnachmittag wusste die Polizei nicht, wer der Mann war. Inzwischen konnte er allerdings von Angehörigen identifiziert werden. Es handelt sich um einen 75-Jährigen aus dem Landkreis Roth.

Dieser Artikel wurde am 27. Februar um 16.10 Uhr aktualisiert.

