Bezaubernde Hopfensprossen, tanzende Frösche und 1001 Nacht

Nachwuchs stand beim karnevalistischen Frühschoppen des Faschingskomitees im Mittelpunkt — Zum Auftakt spielte Nürnberger Fanfarenzug

ALLERSBERG - Der Faschingssonntag in Allersberg hat es in sich. Vom karnevalistischen Frühschoppen über den großen Umzug bis zur Prunksitzung am Abend reicht das närrische Programm. "Es erwartet uns ein sehr ereignisreicher Tag" verkündete Präsident Alexander Böck.

Alle meine Fröschlein...Die Minis von Grün-Weiß-Wendelstein begeisterten das Publikum mit ihrem Tanz, der sich inhaltlich am Märchen vom Froschkönig orientierte. © Foto: Josef Sturm



Der fränkische Narrennachwuchs stand zunächst traditionell beim karnevalistischen Frühschoppen im Mittelpunkt. Obligatorisch eröffnete auch dieses Mal der Nürnberger Fanfarenzug das Gaudium, das sagenhafte 14 Programmpunkte zu bieten hatte. Schwungvoll stimmte der Fanfarenzug die Faschingsfreunde im Kolpingsaal auf den Supertanz der Allersberger Minihexen ein, die großen Beifall und ein erstes "Allersberg allaa" ernteten.

In der Königsdisziplin, so der Präsident, brillierte Emilia Meisner vom Nürnberger Narrenclub mit einem Solo-Auftritt, ehe die Piraten der DJK Eintracht Süd das Narrenschiff enterten. Begeisterung riefen die kleinen Hopfensprossen aus Spalt hervor, "das Süßeste was der Landkreis zu bieten hat" (O-Ton Böck), wo auch Romina, die Tochter von Komiteemitglied Marco Buchner, mittanzte. "Als junges Mädchen hat man’s schwer, ach wenn ich doch schon 20 wär", jammerte Kim Bieringer aus Schwand in der Bütt, ehe es majestätisch wurde mit den Tollitäten aus Eibach, Schwabach und Stein, die nicht nur perfekte Reden sondern auch das Tanzbein schwangen und Präsident und Vorsitzenden zur Ordensverleihung in die Knie zwangen.

Der getanzte Froschkönig der Minis von Grün-Weiß-Wendelstein begeisterte ebenso wie deren Tanzpaar Anne und Paul Nestmeier, während die Eibanesen-Garde "Jungs gegen Mädels" antreten ließ. Erstmals in Allersberg zeigten die Minifleckli aus Spalt ihren Tanz, die Krümelgarde des Rother RCV legte einen tollen Marschtanz aufs Parkett ehe zum Abschluss die Röbenesia-Garde noch ins Reich von "1001 Nacht" entführte und das Ende eines gelungenen Vormittags anzeigte.

st