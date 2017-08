Biker rocken am Sonntag das Spalter Kornhaus

"Radio Gong" lädt ein zu Motorrad-Tour von Stein bis in die Hopfenmetropole — Party am HopfenBierGut - 22.08.2017 17:28 Uhr

SPALT - Auf diese Premiere dürfen sich alle freuen: Freunde kerniger Musik, Liebhaber heißer Maschinen, Fotografen auf der Suche nach tollen Motiven. Am kommenden Sonntag, 27. August, rollen rund 1000 Motorräder zum Spalter Kornhaus (Ankunft von 13 bis 14 Uhr). Es bildet das Ziel der siebten Biker-Ausfahrt des als Rocksender bekannten "Radio Gong". Der Tross der PS-starken Stahlrösser ist diesmal im Fränkischen Seenland auf Tour.

Im vergangenen Jahr waren bereits Hunderte von Bikern bei der "Born to be Wild"- Tour mit von der Partie. Das soll auch dieses Jahr wieder so sein. Foto: Michael Matejka © Michael Matejka



Mitmachen kann jeder, der auf einem Motorbike unterwegs ist. Welcher Art das ist, spielt dabei keine Rolle. "Von der 125er KTM bis zur Harley Davidson" sei alles möglich, versichert die Organisatorin Jeanette Arnold vom Funkhaus Nürnberg. Zum siebten Mal steht die Tour unter dem Motto "Born to be wild". Neu ist lediglich die Route. Bislang nämlich war man immer in der Fränkischen Schweiz unterwegs. Warum also nicht einmal eine andere Richtung einschlagen, zumal das Seenland wohl nicht minder attraktiv ist? So regte es zumindest Spalts Bürgermeister Udo Weingart an. Zwischen der Stadt und dem Sender gibt es bereits eine Kooperation in Sachen "Lieder am See". Mit dem Vorschlag rannte der Chef des Spalter Rathaus im Nürnberger Funkhaus offene Türen ein – einmal wegen der reizvollen Landschaft und zum anderen aufgrund des überaus attraktiven und historischen Zielpunktes.

Die Veranstaltung lade nun "zum Cruisen durch touristisch attraktive Gegenden", erklärte er bei einem Pressegespräch im Rund des Vorbereitungsteam mitsamt Sponsoren. Los geht es eigentlich schon um 8.30 Uhr beim Bauhaus-Parkplatz in Stein. Dann darf sich beim Weißwurst-Frühstück gestärkt werden und es gilt die Teilnehmerbändchen zu verteilen. Sie spielen am Ziel eine große Rolle, da sie zu einem Gewinnspiel berechtigen. Der Startschuss fällt um 10 Uhr. Dann rollt die Karawane der Motorräder ins und dann durchs Fränkische Seenland.

Erst folgt ein Schlenker nach Neuendettelsau, wo eine Erfrischungspause eingelegt wird. Die Fahrt geht weiter zum Altmühl- und schließlich zum Brombachsee. Von dort ist es dann bloß noch ein Katzensprung nach Spalt, wo die ersten Fahrzeuge gegen 13 Uhr am Kornhaus erwartet werden. Bis spätestens 14 Uhr sollten dann alle Teilnehmer eingetroffen sein. Zur Biker-Gruppe zählt seit sieben Jahren auch der Programmchef von "Radio Gong", Guido Seibelt. Damals erwarb er den Motorrad-Führerschein und rief danach kurzerhand das Projekt "Born to be wild" ins Leben. Am Anfang seien es noch 200 bis 300 Teilnehmer gewesen, so Arnold. Die Zahl sei aber "stetig gewachsen", ist die Organisatorin zufrieden. 2016 wurde die Tausender-Marke geknackt, was auch heuer wieder anvisiert wird.

Zumal mit dem Erreichen des Ziels der Spaß noch lange nicht vorbei ist. Denn dann ist Live-Rock der Nürnberger Gruppe "Maggie’s Madness" angesagt. Nach ihr steigt die "Radio Gong Band" (bestehend aus einem Moderatoren-Trio) im Namen der guten Laune in den Rockring. Für Speis und Trank ist rund ums HopfenBierGut reichlich gesorgt.

Und das Bändchen der Teilnehmer könnte sich als goldwert erweisen. Denn unter allen Fahrern wird live vor Ort eine 2000 Euro teure Reise nach Sardinien verlost. Dort darf der Gewinner an einer geführten Biker-Tour teilnehmen. Das Motorrad wird gesondert transportiert. Steigt der Sieger aus dem Flugzeug aus, wartet es bereits auf ihn – und schon kann es losgehen mit der Tour. Die Teilnahme an der diesjährigen Biker-Ausfahrt lohnt sich also in jedem Fall. Sollte das Wetter übrigens nicht mitspielen und es durchgehend in Strömen regnen, wird sie um eine Woche auf Sonntag, 3. September, verschoben.

