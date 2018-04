Bitte runter vom Gaspedal

Blitz-Marathon: Hier sind die Messstellen im Landkreis Roth - vor 1 Stunde

ROTH/HILPOLTSTEIN - Autofahrer in Bayern sollten vor allem am Mittwoch Fuß vom Gas nehmen: An 2000 möglichen Stellen wird allein im Freistaat geblitzt. Der Blitz-Marathon beginnt um 6 Uhr und endet 24 Stunden später.

Mit dem 24-stündigen bundesweiten Blitzmarathon will die Polizei die Verkehrsteilnehmer für vorschriftsmäßige Fahrweise sensibilisieren. Wo aber wird im Landkreis Roth geblitzt? Nachfolgend eine Übersicht mit allen Blitzern und Messstellen.

Am Mittwoch geht die Polizei verschärft auf Jagd nach Temposündern. © Tobias Tschapka



Ein Blitzer steht beispielsweise auf der Staatsstraße zwischen Abenberg und Hergersbacher Kreuzung. Auch in der Hauptstraße in Wassermungenau auf Höhe der Schule wird gemessen. Im Bereich Allersberg gibt es drei Messstellen: eine steht in der Nürnberger Straße ortseinwärts, eine auf der Staatsstraße zwischen Allersberg und Roth (mit Anhaltestelle bei Brunnau) und eine in entgegengesetzter Richtung.

In Greding wird in der Kraftsbucher Straße stadtauswärts ein Blitzer aufgebaut, ebenso auf der Umgehungsstraße Richtung Berchinger Straße. In Heideck wird in der Bahnhofsstraße stadtauswärts und auf der Staatsstraße von Liebenstadt Richtung Heideck gemessen.

Eine weitere Messstelle steht ferner in Hilpoltstein an der Rother Straße, auf Höhe der Abzweigung "Am Feldkreuz". Geblitzt wird auch zwischen Eckersmühlen und Hilpoltstein. Auf die Geschwindigkeit achten heißt es außerdem auf der Staatsstraße zwischen Sindersdorf und Hilpoltstein.

Auf der B 2 zwischen Röttenbach und Pleinfeld steht ein Blitzer, ebenso innerorts in Roth auf Höhe der Einmündung Rothgrund. Gemessen wird ferner auf der Staatsstraße zwischen Rednitzhembach und Pfaffenhofen sowie auch auf der RH 1 bei Rednitzhembach. Ein weiterer Blitzer wird auf der Staatsstraße bei Thalmässing in Richtung Greding aufgebaut.

Gute Erfahrungen

Die Polizei betont, dass sie mit dem "Blitzmarathon" in den vergangenen Jahren gute Erfahrungen gemacht habe. Viele Fahrer hätten sich nämlich wieder bewusst Gedanken über ihre Geschwindigkeit gemacht und seien langsamer unterwegs gewesen.

dg