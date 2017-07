Blaualgen im Kleinen Brombachsee

Badewarnung: Gesundheitsamt hat erhöhte Belastung festgestellt — Großer Brombachsee nicht betroffen - vor 1 Stunde

SPALT/ABSBERG - Das Gesundheitsamt des Landratsamts Weißenburg-Gunzenhausen hat eine erhöhte Blaualgenbelastung am Kleinen Brombachsee und Hahnenkammsee festgestellt. Für alle Strände an den betroffenen Seen gilt daher eine vorübergehende Badewarnung. Der Große Brombachsee und der Altmühlsee sind nicht betroffen.

Noch ist es nicht so schlimm wie im vergangenen Jahr (unser Foto), aber mittlerweile haben sich aufgrund der warmen Wassertemperaturen die Blaualgen auf dem Kleinen Brombachsee stark vermehrt. Es gilt eine Badewarnung. © Archivfoto: Limes-Luftbild.de



Bei Blaualgen handelt es sich streng genommen nicht um Algen, sondern um Cyanobakterien. Häufig sind sie im Gewässer aber durch ihre blau-grüne Färbung zu erkennen. Sie werden oft in Ufernähe und Buchten angeschwemmt und verdichtet, weshalb auch nur vereinzelt Badestellen eines Gewässers betroffen sein können.

Das Gesundheitsamt nimmt wöchentlich Wasserproben an den verschiedenen Badestränden im Fränkischen Seenland. Die jüngste Probe vom 3. Juli nun ergab laut Zweckverband Brombachsee überdurchschnittlich hohe Werte an Microcystis am Hahnenkammsee. Auch am Kleinen Brombachsee konnte das Gesundheitsamt erhöhte Konzentrationen von Anabaena und vereinzelt Microcystis nachweisen.

Schilder warnen

Daher sollen nun vorübergehend Schilder mit einer Badewarnung aufgestellt werden. Die Warnung wird aufgehoben, sobald bei einer der wöchentlichen Messungen wieder eine unbedenkliche Blaualgen-Konzentration zu verzeichnen ist.

Am Kleinen Brombachsee, Hahnenkammsee und Altmühlsee war es in den vergangenen Jahren immer wieder vorübergehend zu Badewarnungen aufgrund hoher Blaualgenkonzentration gekommen. Am Großen Brombachsee hingegen hat es noch nie überdurchschnittliche Werte der Cyanobakterien gegeben. Hier können die Besucher ohne Einschränkungen schwimmen.