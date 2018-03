Bluestage Roth: Felix soll überzeugter Fan werden

Ein besonderes Geschenk von der Kulturfabrik für den frisch gebackenen Vater und Schirmherrn Ralph Edelhäußer - vor 57 Minuten

ROTH - So verblüfft schaut Roths Bürgermeister Ralph Edelhäußer nur selten. Denn die Begrüßung zum Auftakt der Bluestage lief anders als vom Stadtoberhaupt erwartet.

Felix heißt der glückliche neue Erdenbürger, der dieses Body tragen darf. Vater Ralph Edelhäußer war sichtlich gerührt. © Foto: Hans von Draminski



Felix heißt der glückliche neue Erdenbürger, der dieses Body tragen darf. Vater Ralph Edelhäußer war sichtlich gerührt. Foto: Foto: Hans von Draminski



Dass Edelhäußer und Bluestage-Chefin Monika Ammerer-Düll gemeinsam das Festival auf der Kufa-Bühne mit ein paar launigen Sprüchen und einer kleinen Lobeshymne an die Sponsoren eröffnen, hat Tradition, aber bestimmt kein Überraschungspotenzial mehr. Das erwächst eher aus einer wortwörtlich kleinen, aber entscheidenden Veränderung im Hause Edelhäußer. Ist der Stadtboss doch seit kurzem Vater eines Söhnchens namens Felix. Und das soll, so der Langzeitplan, seinen Papa nicht nur eines Tages auf dem Rother Bürgermeistersessel beerben, sondern vor allem ein überzeugter und ehrlich begeisterter Bluesfan werden.

Die frühestmögliche Vorarbeit für diese musikalische Früherziehung der besonderen Art haben Monika Ammerer-Düll, ihre Intendantinnenkollegin Silke Rieger und das Bluestage-Team der Kulturfabrik bereits geleistet: Seine ersten Lebenswochen, die bekanntlich besonders prägend sind, kann Felix Edelhäußer nun in einem originalen Bluestage-Body verbringen. Und – wenn er dereinst lesen kann – über die Liste der Künstlernamen staunen, die auf dem Rücken des Stramplers verzeichnet steht: Dort findet sich nämlich ziemlich genau in der Mitte der Name Edelhäußer.

Nur ein Gerücht?

Dass Ralph Edelhäußer den Aufdruck als persönliche Verpflichtung sieht, am kommenden Donnerstag bei der offenen musikalisch-geselligen Bluestage-Session selber das Mikrofon in die Hand zu nehmen und im Kufa-Foyer einen Rockklassiker wie "Stairway to Heaven" (oder war es "Highway to Hell"?) zu schmettern, ist allerdings ein haltloses Gerücht. Zumindest vorerst.

hvd