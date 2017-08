BN-Kreisgruppe Roth sagt dem Verpackungswahn den Kampf an

Seit Mai gibt es den Arbeitskreis Müll - 02.08.2017 14:38 Uhr

LANDKREIS ROTH - Die Kreisgruppe Roth des Bund Naturschutz (BUND) hat im Moment 2650 Mitglieder. Regelmäßig stellt sie ihr Halbjahresprogramm vor und gibt die Zeitschrift "Die Distel" heraus. BN-Kreisvorsitzende Dr. Beate Grüner und BN-Kreisgruppengeschäftsführer Richard Radle präsentierten die neue Ausgabe Nummer 53 in Hilpoltstein und informierten über aktuelle Projekte der Kreisgruppe.

BN-Kreisvorsitzende Dr. Beate Grüner und BN-Kreisgruppengeschäftsführer Richard Radle präsentieren die neue Ausgabe der „Distel“. F.: Unterburger



Als erstes sprach Beate Grüner den Arbeitskreis Müllvermeidung an, den es seit Mai gibt. Nach intensiver Diskussion und umfangreicher Ideensammlung sei ein erstes Konzept entwickelt worden, wie man dem Müllproblem im Landkreis konkret den Kampf ansagen könne. "Das erste Projekt konzentriert sich dabei auf die Reduzierung von Einmalmitnehmbechern (Coffee to go), die aufgrund ihrer Plastikbeschichtung nicht recycelfähig sind" erklärte die BN-Kreisvorsitzende. Sie bedauerte, dass gerade auch Bio-Produkte mit Kunststoff verpackt sind. "Wir suchen Leute mit kreativen Ideen, die mithelfen, Müll zu vermeiden", so Grüner.

Neuer Schauacker

Richard Radle berichtete, dass am Archäologischen Wanderweg bei Landersdorf ein "Schauacker" entstehen soll. Dabei handele es sich um einen Acker, auf dem meist eine historische Wirtschaftsweise - die Dreifelderwirtschaft - praktiziert werde und auf dem Ackerwildkräuter nicht nur toleriert, sondern auch den Menschen näher gebracht werden soll, "also eine Art Museumsacker", so Radle.

Durch die in Vergessenheit geratene Dreifelderwirtschaft werde das Wachstum einer Vielzahl einheimischer Ackerwildkräuter gefördert und dort zukünftig zu beobachten sein. Im Februar 2017 seien mit dem Rother Landratsamt die Verträge unterzeichnet und genehmigt worden. Seitdem existiert der erste Schauacker im Landkreis Roth, der im Frühjahr 2018 offiziell eröffnet werden soll. Federführend sei bei diesem Projekt Karl-Heinz Donth.

Um Blühflächen kümmern

Als drittes Projekt sprachen Beate Grüner und Richard Radle die Aktivitäten des Arbeitskreises Landwirtschaft an, der sich um die Pflege von gemeindeeigenen Flächen kümmert. "Wir wollen damit Blühflächen schaffen, denn die Zahl der Insekten nimmt dramatisch ab", sagte Richard Radle. In Kooperation mit den Landkreisgemeinden will der BN erreichen, dass die Flächen zum richtigen Zeitpunkt und zur richtigen Tageszeit gemäht werden. Wichtig sei es auch, dass man Blühflächen stehen lasse, damit die Insekten eine Überlebenschance haben.

Sorge um Kiefernsterben

Sorge bereitet der BN-Kreisgruppe das Kiefernsterben in der Region. Das mache einen Waldumbau dringlicher denn je, erklärten die beiden Vertreter der BN-Kreisgruppe. Gerade im nördlichen Landkreis greife seit 2015 das Kiefernsterben rapide um sich. Schon rund ein Viertel des Kiefernbestandes sei abgestorben. Als Ursache nannten die beiden die Folgen des Hitzesommers 2015. Auch durch den Klimawandel werde die Kiefer, die ja eigentlich aus dem Norden Europas stamme, in unseren Breiten große Probleme bekommen.

Man müsse jetzt auf andere Baumarten setzen, welche das wärmere Klima besser vertragen. Dies könnten heimische Baumarten wie die Buche und die Eiche sein, Baumarten aus dem "nahen Süden", wie die Edelkastanie und die Walnuss, oder Baumarten von anderen Kontinenten wie die Douglasie.

Das Projekt Zukunftswald sei umso erfolgreicher, je mehr Waldbesitzer mitmachen. Der Waldumbau und die entstehenden Mischwälder seien langfristig auch für das Wild und die Jagd ein Gewinn.

Abschließend wurde über das Rother Reparatur-Cafe´ gesprochen. Zweimal fand bisher das von der BN-Ortsgruppe Roth organisierte Reparatur-Cafè im Awo-Sozial-Zentrum statt. Jedes Mal sei es ein großer Erfolg gewesen. Sechs Reparateure hätten sich um die Geräte gekümmert, während die ehrenamtlichen Helfer des BN den Zustrom kanalisierten und für einen reibungslosen Ablauf der Aktion sorgten. Das nächste Reparatur-Café findet am Samstag, 16. September, wieder von 14 bis 17 Uhr im Awo-Sozialzentrum in Roth, Adam-Klein-Straße 11, statt.

Dicker Veranstaltungskalender

Die neue Ausgabe der "Distel" enthält auch einen umfangreichen Veranstaltungskalender über die geplanten Aktivitäten der BN- Kreisgruppe und der Ortsgruppen in Allersberg, Greding, Georgensgmünd, Heideck, Hilpoltstein, Rednitzhembach, Röttenbach-Mühlstetten, Roth, Schwanstetten, Spalt, Thalmässing und Wendelstein.

ROBERT UNTERBURGER