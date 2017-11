Bodenerosion vermeiden

Landkreis Roth: Zwischenfrucht sorgt für eine gute Bodenstruktur - 06.11.2017 17:19 Uhr

ALFERSHAUSEN - Bodenerosionen vermeiden, Gewässer schützen – dazu sind Landwirte in Zeiten des Klimawandels immer mehr gefordert. Gerade wenn Starkregen auf die Felder niederprasselt, heißt es hierfür gewappnet zu sein. Etwa mit dem Anbau von Zwischenfrüchten, auf die Matthias Köbler aus Alfershausen setzt. Auf seinen Feldern hat er ein gutes Dutzend Versuchsreihen stehen, die auch zu Demo-Zwecken dienen.

Matthias Rummer (mit Hut und Querstreifenpulli) demonstrierte die Vorteile der verschiedenen Zwischenfrüchte und ihrer Mischungen — auch Rettich und Senf sind darunter. © Foto: Jürgen Leykamm



Matthias Rummer (mit Hut und Querstreifenpulli) demonstrierte die Vorteile der verschiedenen Zwischenfrüchte und ihrer Mischungen — auch Rettich und Senf sind darunter. Foto: Foto: Jürgen Leykamm



ALFERSHAUSEN – Bei einer Info-Veranstaltung vor Ort wurden dabei die Vorteile gleich zu Beginn recht deutlich. Proben verschiedener Böden begoss Renate Brunner dabei mit Wasser: Im schlechtesten Fall verloren die Brocken ihre Struktur und sorgten für Matsch. So verwandelt sich bei Regen ein guter Nährboden für Pflanzen durch Erosion zum Umweltgift. Doch die Expertin vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Roth fand auch Beispiele für gute Strukturen in den Schalen wieder. Richtig begeistert war sie von der Bodenprobe des Gastgebers: "Der Oberhammer ist ihr Standort, Herr Köbler!" Denn was hier entnommen wurde, zeigte sich vom Wasser unbeeindruckt, einiges wurde aufgesaugt und der Rest abgestoßen – und zwar klar, ohne Erde mitzunehmen.

Brunner nannte auch die Gründe hierfür: das Bodenleben, das sich in den Feldstücken Köblers tummelt. Nachweisen lässt es sich mit einem Mittel, dass sonst von "Blondinen bevorzugt" wird beziehungsweise erst für eine solche Haarfarbe sorgt – Wasserstoffperoxid. Brunner kippte es aber nicht auf die Haare, sondern auf die Bodenproben: "Da muss es schäumen!"

Was es dann auch bei jenen Erdstücken tat, in denen es vor Leben nur so wimmelte. Warum sein Boden so gut ist, erläuterte Köbler selbst. "Seit 2000 pflüge ich hier nicht mehr", nannte er einen der Gründe. Dafür pflanzt er Zwischenfrüchte an, die sich tief in die Erde verwurzeln und damit für eine gute Bodenstruktur sorgen.

Bessere Struktur

Und nicht nur dafür: Sie lockern dadurch auch den Acker für Regenwürmer auf, die sich zugleich von ihnen ernähren. "Sie machen die Hauptarbeit bei der Bodenbearbeitung – und das ganz umsonst", ist Kölber erfreut. Brunner geht noch weiter: "Die Bodenlebewesen schaffen eine bessere Struktur als es der Mensch zu bewirken in der Lage ist". Besonders beeindruckt hat Köbler ein Erlebnis aus dem Trockenjahr 2003. Damals habe ein Platzregen seinen mit Zwischenfrüchten gestärkten Acker nichts anhaben können, trotz Hanglage gab es keine Erosion. Sein Feldnachbar hingegen "hat mehrere Kipper mit abgeschwemmten Boden wegfahren müssen."

Die Lebewesen im Boden scheinen indes einen durchaus "bayerischen Geschmack" zu haben. Denn zu den von ihnen begehrten Zwischenfrüchte zählen unter anderem Ölrettich (beispielsweise der "Tiefenrettich" Deeptill, der für breiten Lebensraum für die Bodenbewohner sorgt) und Senf. Dazu passend Buchweizen, wobei es sich hier nicht um ein Getreide, sondern um einen Knöterich handelt. Beliebt sind auch Phacelia (Bienenweide) oder die klassische Sonnenblume. Dabei sind es immer Mischungen, die auf den Feldern landen – mit verschiedenen Wurzeltiefen und Wachstumszeiten. Die Mixe haben so markante Namen wie "Bodenbrecher", "Multikulti" oder "Schnellgrün" und verfügen teils über gut ein Dutzend Komponenten. Auch Gewürzpflanzen wie Koriander sind mit dabei.

Was es genau mit den einzelnen Mischungen auf sich hat, erläuterte Matthias Rummer vom Fachzentrum Agrarökologie Uffenheim. Allen gemein ist, dass sie schön anzusehen sind, viel Humus bilden, Gülle gut verwerten, Unkraut unterdrücken und auch überirdisch für Nahrung für Insekten sorgen. Den Schlusspunkt setzte Brunner, die auf die Hangauflagen für Pflanzenschutzmittel aufmerksam machte. Die Bestimmungen gelten für Felder ab zweiprozentiger "Neigung" in Gewässernähe. In diesem Falle gilt es Pufferstreifen von fünf bis 20 Meter (je nach Präparat) anzulegen.

JÜRGEN LEYKAMM