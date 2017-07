Böllet und Ramsauer siegen in Allersberg

Favoriten setzen sich bei Kirchweihlauf durch — Große Resonanz bei Läufern und Fans - vor 1 Stunde

ALLERSBERG - Der Kirchweihlauf ist aus sportlicher Sicht das Highlight des viertägigen Gemeindefestes und gewissermaßen das Salz in der Suppe der Kerwa. Den Hauptlauf gewannen heuer Stefan Böllet vom Nachbarverein TSV Pavelsbach mit der Superzeit von 32:44 Minuten und die Allersbergerin Christine Ramsauer (39:08 Minuten).

Noch etwas verschwitzt, aber glücklich: Die beiden Sieger des Allersberger Kirchweihlaufes, Stefan Böllet und Christine Ramsauer, gratulieren einander. Foto: Josef Sturm



Die Bedeutung des zum 29. Mal vom TSV Allersberg ausgerichteten Laufes bewies sich einmal mehr: Unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Bernhard Böckeler starteten 242 Läuferinnen und Läufer, darunter auch der stellvertretende Bürgermeister Thomas Schönfeld. Zahlreiche Fans verfolgten entlang der Strecke das sportliche Großereignis.

Sie schätzen die Strecke, die beim Hauptlauf über 10 000 Meter und sechs Runden führt. So bildeten sich viele Fanmeilen, die größte in der Hainstraße – der sogenannte "Kleine Solarer Berg". Es gab auch mehrere Erfrischungsstationen und Duschen, die die begeisterten Fans installiert hatten.

22 Jahre lang war Werner Olschina Alleinorganisator und Moderator gewesen. Heuer übernahm erstmals Roland Gerl den Posten und füllte diesen souverän aus. Gerl, der als aktiver Läufer die Szene bestens kennt, erhielt viel Lob für seine hervorragende Arbeit.

Nach der Hälfte allein

Tobias Heckl gewann 2016 mit der Zeit von 34:08 Minuten den Kirchweihlauf. Stefan Böllet schaffte die Strecke in 32:44 Minuten und hatte bereits nach der Hälfte seine Verfolger abgeschüttelt. So war der Sieg für den Gesamtsieger des vergangenen Jahres und Führenden des diesjährigen Läufer-Cups zu keiner Minute gefährdet.

Bilderstrecke zum Thema Viele glückliche Gesichter beim Allersberger Kirchweihlauf Der Kirchweihlauf ist seit 29 Jahren nicht von der Allersberger Kirchweih wegzudenken. Heuer, 2017, gewannen mit Stefan Böllet und Christine Ramsauer die Favoriten. Doch bei 242 Startern gab es auch viele andere zufriedene Gesichter.



2015 nahm Böllet, der heuer zum zweiten Mal in Allersberg startete, erstmals am Kerwalauf teil und wurde damals mit 35:40 Zweiter. Die Siegerzeit lag damals bei 34:50 Minuten. Im Zieleinlauf wurde Böllet begeistert von seiner Familie, Verwandten und Bekannten empfangen. Besonders über seinen Sieg freuten sich Böllets Frau Melanie und Töchterchen Lena im Kinderwagen.

Nicht nur Teilnehmer aus der Marktgemeinde und der Umgebung waren beim 29. Kerwalauf vertreten, sondern auch viele aus dem weiten Umkreis. So kam der Zweitplatzierte Jörg Schaller aus Bayreuth und absolvierte die zehn Kilometer in 33:17 Minuten. Roland Rigotti aus Neuburg (36:01) wurde Dritter. Ein weiterer Böllet-Verfolger gab in der dritten Runde auf.

Die für den LAC Quelle Fürth startende Christine Ramsauer freute sich über einen weiteren Sieg vor heimischem Publikum. Auch ihr Mann Josef war am Start und absolvierte die 10 000 Meter in 43:26 Minuten. Auf Platz zwei der Damen kam Ute Kochsmeier vom TSV Allersberg (41:55), Dritte wurde Corinna Bittel aus Unterasbach.

Die Schnellsten über 5000 Meter: Jeremias Gerner, Tim Frisch und Alvaro Martin Fernandez (v.li.) Foto: Josef Sturm



Tim Frisch vom La Carrera TriTeam Rothsee, der vor einem großen Triathlonwettbewerb steht, nutzte den 5000-Meter-Lauf zum Training. Der Gymnasiast freute sich über seinen Sieg mit 17:13 Minuten. Zweiter wurde der Allersberger Jeremias Gerner von der TSG Roth (17:38) und Dritter Alvaro Martin Fernandez (17:57). Nach ihrem Sieg vor heimischem Publikum in Thalmässing wurde Jana Lehnert vom TV Thalmässing mit 20:09 auch Erste der Frauenriege und freute sich riesig über ihren Sieg. Auf Platz zwei lief Sina Appeltauer (LG Landkreis Roth/SV Rednitzhembach) nach 21:46 Minuten ein, Dritte wurde Elaine Degen (TSG Roth) mit 22:04 Minuten.

Beim Schülerlauf über 1660 Meter lag Leo Schwarz (TSV Allersberg) mit 5:11 an der Spitze, gefolgt von Tilko Kochsmeier (DJK Allersberg) 5:25 und Hannah Wittmann und Eva Appeltauer (LG Landkreis Roth / SV Rednitzhembach) 5:47. Mit Begeisterung auf die Strecke machten sich die Bambinis, die ohne Wertung über das Feld liefen und eifrig angefeuert wurden von Eltern, Freunden und Verwandten.

42 Bambini starten - ingesamt zählte der TSV 242 Läufer. Foto: Josef Sturm



Groß war bei allen vier angebotenen Läufen das Starterfeld. Bei den Bambini gingen 42 Teilnehmer auf die Strecke, 47 Mädchen und Buben absolvierten die 1660 Meter, 75 Frauen und Männer bewältigten die 5000 Meter und sogar 78 waren es beim Zehn-Kilometerlauf.

Viele genossen Heimspiel

Organisator und Moderator Roland Gerl und seine Helferschar vom TSV freuten sich bei der Siegerehrung in der TSV-Rothseehalle über die große Resonanz. Riesig freute sich Gerl aber auch über die vielen Teilnehmer aus Allersberg selbst, wo die DJK mit 33 Finishern die stärkste Gruppe stellte, gefolgt von den Rasenmähern aus Brunnau.

Tido Friesenborg und Ute Kochsmeier waren die Besten die für einen Allersberger Verein starteten. Jüngste Läuferin war Sarah Stengl aus Freystadt. Vom Jahrgang 2015 bis zum ältesten Teilnehmer Franz Hofmann aus Brunnau (Jahrgang 1947) reichte das Altersspektrum. Super kam der neue Laufkurs der Jugendlichen mit einer kurzen Einführungsrunde an. Es war eine rundum gelungene Veranstaltung, bei der einziger Wermutstropfen einige unbelehrbare Autofahrer waren, die trotz Absperrung in die Laufstrecke fuhren, so das Resümee des TSV mit Roland Gerl an der Spitze.

JOSEF STURM