Brand bei Schlenk in Barnsdorf hatte wohl technische Ursache

vor 59 Minuten

BARNSDORF - Zwei Wochen ist es her, dass bei der Firma Schlenk in Barnsdorf eine Lagerhalle in Flammen aufging. Mittlerweile liegen Erkenntnisse zur Brandursache vor.

Fast apokalyptisch mutete die Szenerie vor der brennenden Halle an.die bei dem Feuer völlig zerstört wurde. Foto: Detlef Gsänger



So gehe die Kriminalpolizei derzeit davon aus, dass der Brand auf eine technische Ursache zurückzuführen sei, erklärte Polizeisprecher Michael Konrad. Das in der Halle gelagerte Aluminiumpulver sei hoch reaktiv in Verbindung mit Sauerstoff. Um eine Entzündung zu vermeiden, müsse dem Pulver eine weitere Chemikalie hinzugefügt werden. Das habe Jahre lang so funktioniert — nur dieses Mal nicht. Derzeit werde noch ein Gutachten erstellt und ermittelt, ob vielleicht sogar fahrlässig gehandelt wurde.

Wie Konrad weiter ausführte, liegt die Schadenshöhe weitaus höher als die bislang angenommene von einer Million Euro. Die genaue Schadenssumme wird ebenfalls Gegenstand des Gutachtens sein. Ein Entsorgungsbetrieb prüft derzeit außerdem, ob das Gelände am Brandort kontaminiert ist und was letztendlich mit dem Material passieren wird.

