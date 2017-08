Brand in Roth: Tote Person im Dachgeschoss gefunden

ROTH - Noch immer können die Brandermittler der Kriminalpolizei das Haus in der Rother Altstadt nicht vollständig betreten, das in der Nacht zum Donnerstag in Flammen stand. Wie die Feuerwehr Roth mittlerweile berichtet, wurde jetzt eine Person tot im Dachgeschoss des Hauses gefunden.

Völlig ausgebrannt sind die oberen Stockwerke des Wohn- und Geschäftshauses in der Rother Innenstadt. Da das Gebäude einsturzgefährdet ist, können die Brandermittler der Polizei dort ihre Arbeit bislang nicht aufnehmen. Derzeit wird versucht, Gebäudeteile, darunter den Kamin, behutsam abzutragen. © Foto: Gsänger



Es wird vermutet, dass es sich um den vermissten 29-Jährigen handelt, der in der Brandnacht noch im Haus gesehen worden war.

Polizeisprecher Michael Konrad deutete an, dass große Bereiche des vom Brand gezeichneten Dachgeschosses akut einsturzgefährdet sind. Deshalb könnten sich dort weder die Brandermittler noch die Feuerwehr sicher aufhalten. Von außen wird deshalb jetzt behutsam versucht, verkohlte Fachwerkbalken sowie den Kamin des Hauses abzutragen. "Diese Aktion kann sich noch Tage hinziehen", so Konrad.

Wie es zu dem verheerenden Brand gekommen ist, kann deshalb immer noch nicht gesagt werden. "Es gibt aber keine Anhaltspunkte auf eine Straftat", so der Polizeisprecher. 18 Personen hatten sich in dem Haus aufgehalten, als das Feuer ausbrach. "Es müssen sich dort dramatische Szenen abgespielt haben", bestätigte Konrad.

