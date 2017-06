Brand in Roth: Wurde Feuer vorsätzlich gelegt?

Ermittler der Kriminalpolizei gehen von Brandstiftung aus - vor 1 Stunde

ROTH - Der Brand am frühen Samstagabend in einem Anwesen in der Friedrich-Ebert-Straße in Roth wurde wahrscheinlich vorsätzlich gelegt. Dies ergaben die Ermittlungen der Schwabacher Brandfahnder.

Der Brand am frühen Samstagabend in einem Anwesen in der Friedrich-Ebert-Straße in Roth wurde wahrscheinlich vorsätzlich gelegt. Die ergaben die Ermittlungen der Schwabacher Brandfahnder. © Detlef Gsänger



Die Feuerwehren aus Roth, Kiliansdorf, Büchenbach, Pfaffenhofen und Eckersmühlen waren mit über Hundert Einsatzkräften vor Ort.

Bilderstrecke zum Thema Feuer und Rauch in Roth: Wohnhäuser standen in Flammen Gegen 18.15 Uhr gingen am frühen Samstag Abend bei der Rother Polizei gleich mehrere Alarmierungen gleichzeitig ein. Offenbar war im Hof eines älteren Wohnhauses ein Feuer aus bisher noch unbekannten Ursachen ausgebrochen. Durch die trocken-heiße Witterung breitete sich das Feuer schnell aus.



Alle Hausbewohner retteten sich rechtzeitig ins Freie und blieben unverletzt. Ein Feuerwehrmann erlitt jedoch eine Rauchgasvergiftung und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Schaden wird mittlerweile auf rund 500 000 Euro geschätzt.

Bei ihren Ermittlungen sucht die Polizei nun Zeugen, die zwischen 17 und 18.15 Uhr vor oder in dem Gebäude etwas Verdächtiges wahrgenommen haben. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst, Telefon (09 11) 21 12 33 33.

