Brand in Tiefgarage: 50 Menschen in Rednitzhembach evakuiert

Auto komplett zerstört - Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen - vor 1 Stunde

REDNITZHEMBACH - Großeinsatz in Rednitzhembach: Mitten in der Nacht zum Donnerstag ist in der Tiefgarage eines Wohnblocks im Ortsteil Igelsdorf ein Feuer ausgebrochen. 50 Bewohner mussten daraufhin evakuiert werden. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Nach einem Brand in einer Tiefgarage in Rednitzhembach im Landkreis Roth sind rund 50 Bewohner eines Wohnblocks vorübergehend in Sicherheit gebracht worden. Wie die Polizei mitteilte, zerstörte das Feuer am frühen Donnerstagmorgen ein Auto komplett und beschädigte ein weiteres sowie ein Zweirad stark. Dichter Rauch zog nach oben in das Gebäude. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen der Rettungskräfte niemand.

Der Gesamtschaden konnte zunächst nicht beziffert werden. Nach knapp zwei Stunden konnten gegen 4 Uhr die ersten Anwohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Kriminalpolizei ermittelt.

jm/dpa