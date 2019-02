Bruchbude soll zu einem Rother Schmuckstück werden

Traditionsreiches Hench-Haus wird saniert — Bauausschuss Roth billigt Befreiung von der Stellplatzsatzung

ROTH - "Das ist ein großes Plus für unsere Stadt", so beschreibt Stadträtin Elisabeth Bieber, was sich im sogenannten Hench-Haus an der Hilpoltsteiner Straße 4 tut: Eine Projektentwicklungsfirma will das denkmalgeschützte Sandsteinhaus sanieren und umbauen; es entstehen mehrere Wohnungen, und im Erdgeschoss werden Geschäftsräume eingerichtet. So soll das traditionsreiche Haus wieder zu einem Schmuckstück am Eingang zur Altstadt werden.

Das Hench-Haus (re.) ist trotz seines maroden Zustands noch immer ein markantes Gebäude. Nun soll es aufwändig saniert werden, damit darin moderne Geschäfte und Wohnungen Platz finden. Foto: Claudia Weinig



Allerdings müssen Wohn- und Geschäftshäuser auch Parkplätze haben. Für das sanierte Hench-Haus schreibt das Landratsamt dann zwölf Stellplätze vor, acht davon sind bereits vorhanden (fünf "fiktive" Plätze werden anerkannt, drei Parkplätze im Innenhof gibt es wirklich). Vier neue Parkplätze müssten also geschaffen werden, aber wo? Die A&A-Projektentwicklungs-GmbH hat deshalb bei der Stadt eine Befreiung von der Stellplatzsatzung beantragt.

Hochbauamtsleiter Stefan Hofmann schlug dem Bauausschuss vor, die Befreiung zu genehmigen. Denn mit dem Projekt werden leerstehende Gewerbeflächen wiederbelebt und Wohnraum geschaffen, beides Ziele der Altstadtsanierung. In diesen Fällen sei eine Befreiung möglich. Seine Bedingung: Die Befreiung dürfe nur für genau diese Nutzung gelten.

Manche Ausschussmitglieder äußerten zwar Magengrimmen: "Das ist so eine Sache", meinte SPD-Stadtrat Gerhard Grau, und schlug vor: Stellplätze könnten doch auch in städtischen Parkdecks angemietet werden. Doch Bürgermeister Ralph Edelhäußer beschied ihm, dass bis auf das Parkdeck am Sieh-Dich-Für-Weg keine Plätze mehr gemietet werden können.

Martin Biller (CSU) gab ebenfalls zu, dass er abwägen müsse. Doch für ihn wie für die meisten Ausschussmitglieder überwog schließlich die neue Nutzung im Sinn der Sanierungsziele für die Altstadt.

Fast komplett votierte der Ausschuss (gegen SPD-Stadtrat Dr. Edgar Michel) schließlich für die Befreiung, so dass die Projektentwickler keine vier weiteren Parkplätze anlegen müssen.

