Brunnau: Traktor ging in Flammen auf

Zwei Personen erlitten Rauchvergiftungen _ Schaden: 15000 Euro - vor 1 Stunde

BRUNNAU —Beim Brand eines Traktors entstand am Montagabend in Brunnau rund 15 000 Euro Schaden. Zwei Personen erlitten leichte Rauchvergiftungen.

In dem Allersberger Ortsteil geriet das Führerhaus eines Traktors in Brand, der in einer offenen Scheune abgestellt worden war. Ein Löschversuch des Landwirts mit einem Feuerlöscher war erfolglos. So wurden die Feuerwehren Allersberg, Roth, Brunnau und Birkach alarmiert.

Dem Besitzer gelang es noch, das Fahrzeug aus der Scheune zu ziehen. Deshalb und durch das schnelle Eingreifen der Löschmannschaften konnte ein Übergreifen des Feuers auf die Scheune oder andere Gebäude verhindert werden. Eine vorläufige Schätzung ergab eine Schadenshöhe von ca. 15.000 Euro.

Der Geschädigte und seine Ehefrau erlitten leichte Rauchvergiftungen und wurden vom Rettungsdienst versorgt. Als Brandursache geht die Polizei derzeit von einem technischen Defekt aus.

hiz