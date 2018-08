Büchenbach: Neunjähriger bei Fahrradunfall schwer verletzt

Der Junge fuhr auf die Straße und wurde dort von einem fahrenden Auto erfasst - vor 40 Minuten

BÜCHENBACH - Wie die Polizei mitteilte, war der neunjährige Junge am Montag auf der Rother Straße in Büchenbach zusammen mit einem anderen Kind mit dem Fahrrad unterwegs. Er soll dann, so die bisherigen Erkenntnisse der Polizei, auf die Straße gefahren sein und wurde dort von einem Auto erfasst.

Bei dem Zusammenstoß wurde das Kind schwer verletzt und musste vom herbeigerufenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Über die Höhe des Sachschadens am Auto, dem Vernehmen nach ein Geländewagen, ist noch nichts bekannt. Die Polizei ermittelt noch den genauen Unfallhergang.

