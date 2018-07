Bunte und kurzweilige Abenteuer in Lila

Kursbroschüre für Mädchen und Buben liegt ab 16. Juli auf: Rother Ferienprogramm steht damit am Start - vor 7 Minuten

ROTH - Von 28. Juli bis 9. September ist tierisch was los im (Kreis-)Städtchen! Wenn Mädels wie Jungs die Pferde satteln, hahnenschwanzbunte Cocktails mixen, Hund´ und Katz´ töpfernd befrieden oder einen nächtlichen Streifzug durch den Nürnberger Zoo wagen, dann hat er schon begonnen: der rasante Abenteuergalopp durch die schulfreie Zeit, zu dem das Rother Ferienprogramm – größtes seiner Art im Landkreis – alljährlich lockt. Nicht nur Leseratten sollten sich deshalb ab heute, Montag, 16. Juli, die zugehörige Kursbroschüre schnappen. Zu haben bei Banken, Geschäften und Institutionen der Stadt. In Lila.

Nicht nur diese Jungs bringen Farbe ins Spiel, auch das Rother Ferienprogramm 2018 hat es in sich. © F: ar



Nicht nur diese Jungs bringen Farbe ins Spiel, auch das Rother Ferienprogramm 2018 hat es in sich. Foto: F: ar



ROTH – "Ich stehe voll hinter diesem Programm, es ist wirklich toll geworden!", sagt einer, der wohl weiß, wovon er spricht. Denn Roths Bürgermeister Ralph Edelhäußer schaut als "ehemaliger Ferienprogramm-Teilnehmer aus Leidenschaft" (so steht´s im Vorwort geschrieben) offenbar mit Kennerblick auf die 127 Angebote dieses Sommers. Folge- und Zusatzkurse noch nicht mitgerechnet. Auch Karin Reich, Leiterin des städtischen Jugendhauses/-büros, ist stolz auf das dicke Aktionspaket und ihr Team: "Wir haben wirklich für alle was reingepackt. Jemanden, der darin gar nix Passendes findet, kann es eigentlich kaum geben", ist die Chefin überzeugt.

Könnte stimmen, wie das Blättern durch den Angebotsreigen Lila auf Weiß suggeriert: Tierisch-gut traben da nämlich nicht nur Kurse à la "Bambini-Reiten", "Pferdeflüstern" oder "Bibi und Tina-Tage" an. So gibt unter anderem eine Agility-Session für Zwei- und (bellende) Vierbeiner gleichfalls die Devise aus: Keine Angst vor großen Tieren!

Im weitesten Sinne passt dazu ja das Ferien-Einstiegsevent mit dem Rother Rathauschef. Der verteilt am 28. Juli einmal mehr Eis an Einser-Schüler, bevor er im September zu ein paar rasanten Runden auf die Kartbahn lädt.

Die Schwabacher Marionettenbühne lässt im Programm den kleinen Raben krächzen, in der Stadtbücherei fauchen Drachen mit Rittern um die Wette und das Figurentheater Hattenkofer spielt ein Stück über Freundschaft. Spannungstechnisch gesehen, stehe das "Sommerkino" in der Kufa dem aber in nichts nach, heißt es.

"Wichtiger Baustein" ist für Karin Reich "bewährtermaßen" das Schnupper-Spektrum, das die Rother Vereine und Verbände dem Ferienprogramm einverleiben. Angefangen bei Sportarten, wie Fußball oder Tennis über Trend-Disziplinen, wie Bogenschießen und Poolbillard bis hin zu den diversen Ausprägungen des Tanzens: Ballett, Hiphop, Streetdance oder Bauchtanz.

Apropos Bauch. Wer sich den gerne vollschlägt, hat beim Rother Ferienprogramm ebenfalls gute (Menü-)Karten. Ob Kirchweihherzen, knusprige Eichelburger Brotlaibe, saisonale Köstlichkeiten aus der "Sommerküche" oder Leckereien von Mutter Natur – "Schlemmergeschichten" gibt’s nicht zu knapp. Natürlich dürfen die Teilnehmer selbst ran an Teig und Tigel.

Überhaupt wird Genießen groß geschrieben bei den Rother Ferienprogramm-Machern. Wellness im "Haus der Schönheit", ein Besuch in der köstlichen "Wunderwerkstatt" oder auf dem Bauernhof gefällig?

Quirligen Besuch empfangen auch wieder die Helfer in der Not: Polizei, Feuerwehr, Rotes Kreuz und Kreisklinik. Ein Klassiker! — Einer? "Nein", betont Karin Reich, "da warten viele", sagt sie und führt unter anderem das Knüpfen von Freundschaftsbändchen ("geht immer"), die Büchereiübernachtung ("diesmal mit Sternegucken"), das "Offene Atelier für Kinder" ("heuer bei Kerstin Feldt") sowie die Kirchweih-Wettbewerbe auf dem Ecclesia-Gelände beim Festplatz an.

Außerdem: Kein Rother Ferienprogramm ohne Kreativkurse! "Ton, Glas, Acryl setzen Akzente", weiß Jugendbüro-Mitarbeiterin Ina Jähn. Doch auch Up-to-date-Angebote, wie "Handlettering", Upcycling oder Graffiti stünden auf der Agenda. Übrigens: Dass Mädels sowie Jungs bisweilen unter Ihresgleichen bleiben wollen, haben die Ferienprogramm-Planer beim Konzipieren keineswegs ignoriert und daher einen "Jungen-Power"-Kurs oder "Mädelsabend" installiert.

Neu im Reigen: der Besuch bei einem Baumriesen und – Clubfans aufgehorcht! — ein Insider-Besuch im Nürnberger Max-Morlock-Stadion; auch darf ebenso naturwissenschaftlich wie kindgerecht geforscht werden. Und dann wäre da noch etwas, worauf viele Kids bereits sehnlichst gewartet haben: "Mini-Roth", der legendäre Spiellandkreis für Menschen ab sechs Jahren. Er verbreitet zwischen 31. Juli und 4. August sein spaßiges Arbeitsflair auf dem Ecclesia-Areal.

ZDie ersten Anmeldetage für das Rother Ferienprogramm sind: Freitag, 20. Juli, 19 bis 22 Uhr sowie Samstag, 21. Juli, 10 bis 12 Uhr. Dabei ist ausschließlich eine persönliche Anmeldung im Jugendhaus/-büro, Neues Gäßchen 3, möglich. Weitere Infos im Jugendhaus/-büro der Stadt Roth, Telefon (0 91 71) 8 48-8 00.

PETRA BITTNER