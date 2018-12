Bunter Turnzauber mit und ohne Nikolausmütze

Staffellauf und Yoga für Kinder: Beim "Turnen im Advent" zeigten die vielen Gruppen des TV Hilpoltstein ihr Können - vor 1 Stunde

HILPOLTSTEIN - Alle zwei Jahre lädt die Turnabteilung des TV Hilpoltstein ein zu ihrem traditionellen "Turnen im Advent". In der Stadthalle, deren Ränge mit Zuschauern voll besetzt waren, zeigten über 150 große und vor allem viele, viele kleinen Turnerinnen und Turner ihr Können.

„Vögel fliegen, Fische schwimmen, Kinder turnen“: Zum „Turnen im Advent“ hatte die Turnabteilung des TV Hilpoltstein eingeladen. Dabei zeigten vor allem die Kinder und Jugendlichen wie hier beim „Kindergruppenwettstreit“ ihre Können. © Fotos: Tobias Tschapka



"Vögel fliegen, Fische schwimmen, Kinder turnen", brachte Elke Stöhr, die Vorsitzende des Hilpoltsteiner Turnvereins, die hohe Anzahl von Mädchen und Buben ihres Vereins auf den Punkt, aber neben den tollen Leistungen der Kleinen und Allerkleinsten überzeugten auch die Jugendlichen und Erwachsenen mit ihrem Können. Kein Wunder, denn "neben Jugendarbeit par excellence und dem guten Klima in allen Abteilungen steht der TV Hilpoltstein nicht nur für Breiten-, sondern auch für Leistungssport", freute sich Hilpoltsteins Bürgermeister Markus Mahl in seinem Grußwort.

Durch das rund zweistündige Programm führte Doris Völkl, die eine ganze Menge Gruppen anzukündigen hatte. Insgesamt waren es über ein Dutzend verschiedene Darbietungen, die unterschiedlicher nicht sein konnten. In der ersten Hälfte waren vor allem Kinder und Jugendliche auf der Bühne zu sehen, in die sich praktisch die gesamte Fläche der Dreifachturnhalle verwandelt hatte.

Los ging es mit einem Sonnengruß beim Kinderyoga, welches unter dem Motto "Alle meine Tiere" stand. Beim "Kindergruppenwettstreit" (KGW) zeigten Kinder in verschiedenen Altersgruppen Übungen am Boden und mit dem Kasten. Es folgte ein "Bunter Turnzauber" mit verschiedenen Geräten für kleine Turnerinnen und Turner, gefolgt von zwei bunten Kindertänzen.

Nach der Pause präsentierten unter anderem die TGW-/TGM-Mädchen einen typischen "Einblick in einen Wettkampftag" — vom Staffellauf über Weitwurf, Tanz und Gesang bis hin zur Siegerehrung. Bei "Drums Alive", bei dem alle Übungsleiterinnen und -leiter große Gymnastikbälle als Trommeln nutzten, war auch die Vorsitzende der Turnabteilung, Amelie Mahl, ganz vorne mit dabei. Mädchen zwischen sechs und acht Jahren absolvierten unter dem Motto "It‘s Christmas" ein klassisches Wettkampfturnprogramm, und sogar den mitreißenden Hip-Hop-Tanz "The new Revolution" gab es zu bewundern. Nach der überaus putzigen Präsentation des Eltern-Kind-Turnens, bei dem die Mädchen und Buben, bekleidet mit Nikolausmützen, über Ringe sprangen, Kästen kletterten und Bänke balancierten, kam ganz am Schluss auch noch der "echte" Nikolaus vorbei, und hatte für alle Kinder, die heuer wieder das "Turnen im Advent" mitgestaltet haben, ein kleines Geschenk mitgebracht.

