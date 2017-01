Bürgermeisterwahl in Roth: Ihre Fragen an die Kandidaten

RHV-Forum am Donnerstag, 2. Februar in der Kulturfabrik - vor 38 Minuten

ROTH - Am 19. Februar wählen die Rother ihren Bürgermeister. Die beiden Kandidaten stellen sich an diesem Donnerstag, 2. Februar, um 19.30 Uhr in der Kulturfabrik den Fragen der RHV-Redakteure Carola Scherbel und Detlef Gsänger.

Am 19. Februar wird in Roth ein neuer Bürgermeister gewählt. © Detlef Gsänger



Zur Wahl stellen sich CSU-Amtsinhaber Ralph Edelhäuser und sein Herausforderer von der SPD, Andreas Buckreus. Wir berichten am Donnerstag, 2. Februar, ab 19.20 Uhr über unseren Live-Blog in diesem Artikel direkt aus der Kulturfabrik.

Wer vor Ort dabei sein möchte, kann natürlich auch in die Kulturfabrik kommen. Die Diskussion startet um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei.

Wenn Sie Fragen an die Kandidaten haben, können Sie uns diese bis Mittwoch, 17 Uhr mitteilen. Entweder per E-Mail an rhv-redaktion@pressenetz.de oder als Kommentar unter diesem Artikel.

