Bürgermeisterwahl in Roth: Infos aus dem Live-Blog

Kurzbeschreibung: Am Sonntag, 19. Februar, wird in Roth der Bürgermeister neu gewählt. Zur Wahl stehen diesmal nur zwei Kandidaten: Amtsinhaber Ralph Edelhäußer (CSU) und der SPD-Stadtratsfraktionsvorsitzende Andreas Buckreus. Bei der Wahl vor sechs Jahren hatten sich noch sechs Kandidaten um das Amt beworben. Edelhäußer hatte sich damals in der Stichwahl mit knapp 60 Prozent der Stimmen gegen Sonja Möller (FW) durchgesetzt und damit die Tradition der SPD-Bürgermeister in der Stadt beendet.

