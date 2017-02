Bürgerstiftung Markt Thalmässing will "viel Gutes tun"

Im Rathaus wurde die Gründungsurkunde unterzeichnet - vor 1 Stunde

THALMÄSSING - Im Thalmässinger Rathaus wurde die Gründungsurkunde der gemeinnützigen "Bürgerstiftung Markt Thalmässing" unterzeichnet, die unter dem Dach der Stiftergemeinschaft der Sparkasse Mittelfranken-Süd steht. "Ein denkwürdiger Tag", fand Bürgermeister Georg Küttinger, Vorsitzender des Stiftungsrats.

Ein Prosit auf die Bürgerstiftung! Unser Foto zeigt (v. l.) Michael Böhm (Stiftungsexperte Sparkasse), Martin Obermeyer (Kämmerer), Helmut Stadler, Daniela Heil (Vorstandsmitglied Sparkasse), Karlheinz Seefeld, Georg Küttinger (Stiftungsrat und Bürgermeister), Karl Schneider, Sonja Lesch und Tobias Scherbel (Leiter Sparkasse Thalmässing). © Foto: Tschapka



"Wenngleich mit unserer Unterschrift der endgültige Startschuss für unsere Stiftung fällt, ist der eigentliche Startschuss schon vor zwei Jahren gefallen, als sich der Marktgemeinderat für die Bürgerstiftung ausgesprochen hat", erinnerte Küttinger an die Anfänge des Projekts. Aber man habe sich bewusst Zeit gelassen, das Ganze sauber vorzubereiten, und vor allem den Stiftungsrat mit guten Leuten zu besetzen.

Diesem Gremium gehören neben dem Thalmässinger Bürgermeister außerdem Sonja Lesch, Karl Schneider, Karlheinz Seefeld und Helmut Stadler an. Außerdem wird Tobias Scherbel, der Leiter der Thalmässinger Sparkassenfiliale, dem Stiftungsrat beratend zur Seite stehen. Nachdem Küttinger zusammen mit Daniela Heil, Vorstandsmitglied der Sparkasse Mittelfranken-Süd, die Gründungsurkunde unterzeichnet hatten, trat die Satzung in Kraft, die zum Ziel hat, dem Gemeinwohl zu dienen, das Gemeinwesen in der Marktgemeinde zu stärken und Kräfte der Innovation zu mobilisieren. Zugleich besteht die Möglichkeit, dass sich weitere Bürger durch Zuwendungen an der Stiftung beteiligen und bei der eigenverantwortlichen Bewältigung gesellschaftlicher Aufgaben in Thalmässing mitwirken. Ein Bürger hat dies mit der stolzen Summe von 5000 Euro bereits getan.

Zu den 10 000 Euro, den die Marktgemeinde als Gründungskapital in den Stiftungsstock einbringt, hat sich die Sparkasse Mittelfranken-Süd ebenfalls mit einem Beitrag von 10 000 Euro beteiligt. Mögliche Förderbereiche dafür werden sich zum Beispiel in der Kinder-, Jugend- und Altenhilfe finden, bei besonders begabten Kindern und Jugendlichen in den Bereichen Musik, Kunst, Wissenschaft und Sport, im Umweltschutz und Landschaftspflege oder im Erhalt von Traditionen, Brauchtum oder Heimatpflege.

Wer sich finanziell an der Stiftung beteiligen will, kann sich an die Marktgemeinde Thalmässing oder die Sparkasse Mittelfranken-Süd wenden.

TOBIAS TSCHAPKA