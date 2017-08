Burgfest-Bilanz: Weniger Alkoholleichen und viele Besucher

HILPOLTSTEIN - Das diesjährige Burgfest war ein Erfolg: Die Stadt ist zufrieden und freute sich vor allem über viele Zuschauer beim Festspiel am Sonntag. Aus polizeilicher Sicht war es ein relativ ruhiges Fest.

Volle Hütte im Bierzelt und trotzdem ein gutes Miteinander - die Polizei vermeldet bis auf wenige Zwischenfälle und einen Busengrapscher ein friedliches Burgfest. © Viola Bernlocher



"Es war ein ganz tolles Fest mit sehr vielen Besuchern. Das Wetter hätten wir uns ja gar nicht besser wünschen können", sagt Herbert Walter, Hauptamtsleiter der Stadt Hilpoltstein. Er sei vor allem froh, dass sich keine größeren Zwischenfälle ereigneten und alles friedlich blieb. "Sowohl beim Festspiel am Sonntag als auch am Sonntagnachmittag und Montag im Bierzelt waren sehr, sehr viele Besucher da - mehr noch als im vergangenen Jahr", sagt Herbert Walter.

Neben den Hilpoltsteinern und Besuchern aus den umliegenden Ortsteilen seien auch viele Gäste von auswärts angereist, die Bekannte besuchten oder durch die Medien vom Burgfest erfahren hatten. "Einige meinten, sie seien ganz überrascht, wie viel hier los sei und dass Hilpoltstein ein tolles Fest bietet und ein schönes Städtchen ist - das freut uns natürlich sehr", so Walter.

Besucher wollten nicht heimgehen

Auch der Biergarten auf dem Festplatz sei wieder sehr beliebt gewesen. "Am Freitagabend war es teilweise sogar schwierig, die Besucher um 0.30 Uhr zum Heimgehen zu bewegen. Da achten wir aber auch auf den Schutz Anwohner", betont Walter.

Insgesamt registrierte die Polizei 25 Einsätze. Achtmal mussten alkoholbedingt hilflose Menschen betreut oder dem Rettungsdienst übergeben werden. Besonders aufgefallen war ein 15-Jähriger, der gleich an zwei Abenden von der Polizei aufgegriffen und den Eltern übergeben wurde.

In der Tür geirrt und Sturm geläutet

Nicht gerade erfreut war ein Bürger in der Flurstraße, als in der Nacht zum Sonntag ein Betrunkener bei ihm Sturm geläutet hatte. Es stellte sich heraus, dass der 25-Jährige in seinem Zustand die richtige Haustür nicht gefunden hatte. Er wurde von den Beamten zum richtigen Haus begleitet und in die Obhut einer Bekannten übergeben.

Viermal mussten Streitigkeiten geschlichtet werden. Dabei kam es zu zwei Körperverletzungen, die nun strafrechtlich aufgearbeitet werden. Zwei angetrunkene Männer weigerten sich, den Festplatz zu verlassen, nachdem sie wegen ungebührlichen Verhaltens von der Security des Platzes verwiesen worden waren. Sie erwartet deshalb nun ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch.

Jugendliche begrapscht

Ein 29-Jähriger mit über zwei Promille ging auf eine Jugendliche zu, umarmte sie und griff ihr dabei an die Brust. Der Mann muss nun mit einer Strafanzeige wegen tätlicher Beleidigung rechnen.

Zwei Verkehrsunfälle wurden im Zusammenhang mit dem Burgfest aufgenommen, wobei es zum Glück bei Blechschäden blieb.

In schlechter Erinnerung wird einer Security-Mitarbeiterin wohl die After-Show-Party des Burgfests bleiben. Sie war am Samstagabend in eine Glasscherbe getreten, die sich durch den Schuh in ihre Fußsohle gebohrt hat. Die junge Frau wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung in die Kreisklinik gebracht.

Alles in allem ein gelungenes Burgfest mit deutlich weniger Alkoholexzessen als noch vor einigen Jahren, bilanziert die Polizei.

